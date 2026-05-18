TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Türkiye’deki yardım kuruluşları ve kamu destekli vakıfların sessiz kaldığını söyleyerek sert eleştirilerde bulundu.

"Gazze’ye sınırımız olmadığı için yardım yapamamaya bahane buldunuz, peki İran’a yardım için hangi bahaneye sığınacaksınız?" sözleriyle tepki gösteren Özdağ, "Emperyalist Amerika’nın saldırısı altındaki İran’a neden tek bir yardım göndermiyorsunuz?" dedi.

Özdağ konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine ölü toprağı mı serpildi? Kızılay ne yaptı, AFAD nerede? Devlet bütçesinden pay alan, vergi muafiyetlerinden yararlanan o kamu yararına çalışan vakıflar, dernekler nerede? Sırf emperyalist ABD ile karşı karşıya gelmemek için mi "Biz İran'ın yanındayız" diyemiyorsunuz? İslamcısı, milliyetçisi, sosyalisti; kim olursa olsun emperyalizme karşı durmak insanlık görevi değil mi?"

Özdağ, "Sayıştay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminden kaçan tüm bu sözde yardım kuruluşları derhal araştırılmalı ve hesap vermelidir" dedi.