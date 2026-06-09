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Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması gerektiğini savundu. Özdağ, ücretlerin yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini belirterek hükümete çağrıda bulundu.

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı yönündeki iddiaları eleştiren Özdağ, milyonlarca çalışanın artan hayat pahalılığı karşısında geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Özdağ yaptığı paylaşımda:

"Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağı yönündeki basına yansıyan iddialar, milyonlarca emekçiye “enflasyon karşısında kaderine razı ol!” demekten başka bir anlam taşımamaktadır…

28.075 TL olan asgari ücret, daha yılın ilk 5 ayında 4.663 TL erimiştir. TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı 35.174 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 114.576 TL’ye ulaşmıştır.

Bugün asgari ücret, açlık sınırının dahi yaklaşık 7 bin TL altında kalmıştır. Bu olacak iş midir! Külliye’nin israfına, yandaş müteahhitlerin garantilerine, faiz ödemelerine kaynak bulanlar; alın teriyle geçinmeye çalışan milyonlarca işçiye gelince pervasızca “zam gündemimizde yok” diyebilmektedir!

Vatandaşımız artık enflasyonla değil, yoksullukla, hatta açlıkla mücadele etmektedir.

Açlık sınırının altında bırakılan bir ücret ne insan onuruna yakışır ne de sosyal devlete… İktidarı derhal asgari ücrete ara zam yapmaya, çalışanların alım gücünü koruyacak kalıcı tedbirleri hayata geçirmeye davet ediyoruz.

Emekçinin ekmeğinden çalarak ekonomik kriz yönetilemez!" ifadelerini kullandı