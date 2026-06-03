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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anadolu Ajansı'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun bir konuşmasını uzun süre yayımlamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, Zorlu'nun konuşmasının yaklaşık 5 buçuk dakika boyunca yayımlandığını belirterek, Anadolu Ajansı'nın tarafsız yayıncılık ilkesine uygun davranmadığını öne sürdü.

Özdağ'ın paylaşımı şekilde:

"ANADOLU AJANSI İKİYÜZLÜLÜĞÜ BIRAKMALIDIR

Anadolu Ajansı, Kürşad Zorlu’nun bir konuşmasını 5 buçuk dakika boyunca yayımlamış. Merak ediyor ve soruyorum: Kendisi İyi Parti’de kalmaya devam etseydi, geçmişte yaptığı gibi hem Sayın Erdoğan’ın şahsını hem de “ucube” diye nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirmeyi sürdürseydi, @anadoluajansi

bu konuşmaya yine aynı süreyi ayırır mıydı? Değil 5 dakika, 5 saniye bile yer verir miydi?

AA, Türk Kurtuluş Savaşı’nın dünyaya duyurulması amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş, bu fakir milletin vergileriyle finanse edilen bir kamu kurumudur.

Bu nedenle Anadolu Ajansı ve üst yönetimi, Parlamento’daki tüm milletvekillerine eşit, adil ve tarafsız şekilde yaklaşmalıdır.

Sizi daha önce de uyardık!!!"