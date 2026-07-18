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Kaynak: ANKA

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, NATO Zirvesi için gerçekleştirilen kamu harcamalarının şeffaflığa kavuşması hedefiyle 8 farklı bakanlığa yazılı soru önergesi sunduklarını bildirdi.

'ESNAF UMUT ETTİĞİ CANLILIĞA KAVUŞAMADI'

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Selçuk Özdağ, NATO Zirvesi'nin tamamlandığına dikkat çekerek, esnafın umut ettiği ekonomik canlılığa kavuşamadığını dile getirdi. Özdağ, gelinen noktada artık yapılan tüm harcamaların hesabının verilmesi gerektiğini belirtti

"NATO Zirvesi’nin Başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladığı" yönündeki haberi hatırlatan Özdağ, bu açıklamanın ardından kamu kaynaklarının ne ölçüde kullanıldığı ve elde edildiği belirtilen ekonomik katkının yapılan harcamaları karşılayıp karşılamadığı sorularını gündeme taşıdı.

'YANITLAR BİRLİKTE TAKİP EDİLMELİ'

Özdağ, bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na ayrı ayrı yazılı soru önergeleri verdiklerini açıkladı.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Özdağ, soru önergelerine verilecek yanıtların birlikte takip edilmesi gerektiğini belirtti.