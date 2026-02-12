Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Yargının siyasallaşmasının yeni bir durum olmadığını belirten Özdağ, çok partili hayata geçişten bu yana farklı dönemlerde yargının çeşitli siyasi ve ideolojik çevreler tarafından etkilenmeye çalışıldığını söyledi. 28 Şubat sürecini, Balyoz ve Ergenekon davalarını hatırlatan Özdağ, geçmişte yaşanan “kumpas” süreçlerine de dikkat çekti.

AK Parti’nin kuruluş döneminde kuvvetler ayrılığı ilkesini savunduğunu ve Avrupa Birliği sürecinde bazı reformların hayata geçirildiğini belirten Özdağ, 17-25 Aralık süreci ve 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından dengelerin değiştiğini savundu. Özdağ, bu süreçle birlikte kuvvetler ayrılığı yerine “kuvvetler birliği” anlayışının güçlendiğini öne sürdü.

İmamoğlu, Demirtaş ve Can Atalay örneği

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine, Selahattin Demirtaş davalarına ve Can Atalay kararına atıfta bulunan Özdağ, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına rağmen uygulamada tartışmalar yaşandığını ifade etti. AYM kararlarının Yargıtay tarafından tanınmadığı örneklerin görüldüğünü belirten Özdağ, AİHM kararlarının da tam olarak uygulanmadığını savundu.

HSK yapısı eleştirisi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yapısına da değinen Özdağ, 2017 değişikliği sonrası kurulun oluşumunda yürütmenin etkisinin arttığını iddia etti. Meclis çoğunluğu ve Cumhurbaşkanı’nın atama yetkisi nedeniyle yargı bağımsızlığının zedelendiğini ileri sürdü.

'Cumhurbaşkanlığı sistemi felaket'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “felaket” olarak nitelendiren Özdağ, denge ve denetim mekanizmalarının zayıfladığını savundu. Çözümün yeniden parlamenter sisteme dönüş olduğunu belirten Özdağ, kuvvetler ayrılığının ancak bu yolla yeniden tesis edilebileceğini ifade etti.