Eski AKP'li Selçuk Özdağ, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kamuya devrinin neden 2024'ten 2028'e ertelendiğini, geçiş garantilerinin bütçeye getireceği milyarlarca liralık yükü, sözleşme revizyonlarını ve yeniden ihale planlarını tam 6 maddeyle tek tek sorduğunu aktardı.

Özdağ "Yasal süresi geçtikten sonra lütfedip gönderdikleri "cevap" ise, iktidarın milli iradeye olan saygısını göstermesi bakımından ibretlik şekilde şu cümlede tezahür etmektedir... Hazineden yandaşlara aktarılan milyarların üzerini "mevzuata uygun" diyerek örtemezsiniz." diyerek aldığı yanıtı "Hani Anadolu’da söylenir ya: “Ben ne diyorum,tamburam ne diyor.”" ifadeleriyle şöyle paylaştı.

"MEVZUATA UYGUN DİYEREK ÖRTEMEZSİNİZ"

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün kamuya devrinin neden 2024'ten 2028'e ertelendiğini, geçiş garantilerinin bütçeye getireceği milyarlarca liralık yükü, sözleşme revizyonlarını ve yeniden ihale planlarını tam 6 maddeyle tek tek sorduk. Yasal süresi geçtikten sonra lütfedip gönderdikleri "cevap" ise, iktidarın milli iradeye olan saygısını göstermesi bakımından ibretlik şekilde şu cümlede tezahür etmektedir:

"Tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak, uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir." Bu milletimizin sorularına cevap vermek değil, hesap vermekten kaçmak ve milletin aklıyla alay etmektir. Hazineden yandaşlara aktarılan milyarların üzerini "mevzuata uygun" diyerek örtemezsiniz.

Muhalefet olarak milletimizin her kör kuruşunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Kaçın bakalım nereye kadar kaçabileceksiniz. Eninde sonunda milletin iradesine boyun eğecek ve sandıkla yüzleşeceksiniz. Tabi millete bakacak yüzünüz kaldıysa…"

