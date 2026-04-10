Gelecek Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Ankara Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla bir araya geliyor. Özdağ, büyük ilgi gören “Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sır Görüşmeleri – Son Alperen” adlı kitabını imzalamak üzere tüm dostlarını ve kitapseverleri ATO Congresium’a davet ediyor.

Etkinlik Takvimi

Tarih: 12 Nisan 2026

Saat: 14:30

Yer: ATO Congresium / Ankara Kitap Fuarı

Stand: Elips Kitap – Stand No: A507



SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958’de Kırıkkale Keskin’de doğan Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve yazardır. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, ardından yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerini sürdürmüştür.

Siyasi hayatına gençlik yıllarında BBP (Büyük Birlik Partisi) saflarında, Muhsin Yazıcıoğlu ile yol arkadaşlığı yaparak başlamış; partinin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Daha sonra AK Parti bünyesinde 24, 25 ve 26. dönemlerde Manisa Milletvekilliği yapmış ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Şu anda Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan Özdağ, partinin Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili olarak aktif siyasetine devam etmektedir. Özellikle demokrasi mücadelesi ve yakın siyasi tarih üzerine kaleme aldığı kitaplarıyla tanınan Özdağ, evli ve iki çocuk babasıdır.