TBMM Genel Kurulu’nda söz alan YENİ YOL Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye tekstil sektörünün içinde bulunduğu durum ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, sektörün tarihsel önemine dikkat çekerek, “Tekstil sektörü tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor” dedi.

“KÜRESEL PAZARDAKİ PAYIMIZ CİDDİ ŞEKİLDE GERİLEDİ”

Türkiye’nin Osmanlı’dan devraldığı tekstil mirasının Cumhuriyet döneminde güçlendirildiğini belirten Özdağ, sektörün bugün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Özdağ, “Bir zamanlar Avrupa’nın terzisi ve dünyanın moda merkezi olarak anılan Türkiye, bugün küresel pazardaki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya” dedi.

Pandemi öncesinde dünyanın önde gelen giyim ihracatçıları arasında yer alan Türkiye’nin, 2025 itibarıyla dünya pazarındaki payının yüzde 3’ün altına düştüğünü ifade etti.

Rakip ülkelerin yükselişine dikkat çeken Özdağ, “Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi ülkeler aynı dönemde yüzde 10’un üzerinde büyüme kaydetti” ifadelerini kullandı.

“ESNAF KİRA VE MAAŞ ÖDEMELERİNDE ZORLANIYOR”

Sektörün sahadaki durumuna ilişkin gözlemlerini paylaşan Özdağ, İstanbul’daki önemli ticaret merkezlerinde esnafın zor durumda olduğunu dile getirdi.

Özdağ, “Laleli, Merter, Süleymaniye ve Osmanbey’de esnaf satış yapamıyor, kira ve maaş ödemelerini karşılamakta zorlanıyor” dedi.

Bu bölgelerde boş dükkânların arttığını vurgulayan Özdağ, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeterince desteklenmediğini belirterek, “KOBİ’ler adeta boğuluyor” şeklinde konuştu.

“286 FİRMA KONKORDATO İLAN ETTİ, BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI”

Tekstil sektörünün ekonomik katkılarına değinen Özdağ, sektörün cari açığın azaltılmasına, vergi gelirlerine ve istihdama önemli katkı sağladığını ifade etti. Ancak mevcut tablonun giderek ağırlaştığını belirten Özdağ, “2025 yılı içerisinde 286 tekstil firması konkordato ilan etti” bilgisini paylaştı.

Artan maliyetler ve finansman sorunları nedeniyle bazı köklü firmaların üretimi durdurduğunu aktaran Özdağ, “Mısır’da üretim yapan Türk şirketi sayısı 200’ü geçti. Bu bir sermaye göçü ve üretim sürgünüdür” dedi.

Son bir yılda yaklaşık 5 bin şirketin faaliyetini sonlandırdığını ve 113 bin kişinin işsiz kaldığını da sözlerine ekledi.

“DESTEK PAKETLERİ ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Sektör temsilcilerinin taleplerine değinen Özdağ, iki temel destek başlığının öne çıktığını belirtti. Özdağ, “İstihdam desteği çalışan başına 5-6 bin TL seviyesine çıkarılmalı, asgari ücret desteği ise 1.270 TL’den 2.500 TL’ye yükseltilmeli” çağrısında bulundu.

Konuşmasının sonunda gerekli adımların atılmaması halinde yerli üretim ve istihdamın ciddi zarar göreceğini vurgulayan Özdağ, sektörün yeniden güçlendirilmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.