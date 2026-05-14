Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkacak Kocaelispor’da Teknik Direktör Selçuk İnan, maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki kulüp arasındaki dostluk ilişkisine değinen genç teknik adam, saha içinde yalnızca mücadeleye odaklanacaklarını söyledi.

Son haftalarda oynanan karşılaşmaların hem sıralama hem de ligdeki dengeler açısından büyük önem taşıdığını belirten İnan, Antalyaspor maçının da bu açıdan kritik olduğunu ifade etti.

“KARDEŞLİK SAHA DIŞINDA KALIR”

Antalyaspor ile kulüpler arasında dostane ilişkiler bulunduğunu dile getiren Selçuk İnan, bunun saha içindeki mücadeleyi etkilemeyeceğini vurguladı.

İnan, “Son haftalarda oynadığımız maçların tamamı çok zorlu geçti ve sıralamayı doğrudan etkiledi. Antalyaspor maçı da bunlardan biri olacak. Son günlerde iki kulüp arasındaki dostluk gündeme geliyor. Ben kulüplerin sadece Antalyaspor’la değil herkesle iyi ilişkiler içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak saha içi bambaşka bir yer. Orası bizim hayatımız, alanımız, namusumuz. Daha önce nasıl mücadele ettiysek yine aynı şekilde sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İŞİMİZ MÜCADELE ETMEK”

Saha dışındaki dostlukların futbolun rekabet ortamını değiştirmemesi gerektiğini söyleyen Selçuk İnan, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Futbol dünyasında teknik direktörler, oyuncular birbirleriyle çok iyi ilişkiler içinde olabilir. Taraftarların dost olması da güzel bir şey. Ama saha içi farklıdır. Bu tarz söylemleri hayatım boyunca doğru bulmadım. Biz sahaya çıkıp mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Çünkü bizim işimiz bu. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”