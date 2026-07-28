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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Kocaelispor'da gündemin en önemli başlığı Habib Keita'nın kampa katılmaması oldu. Selçuk İnan, yaşanan süreci değerlendirirken transfer çalışmalarına da değindi.

'KİMSE KOCAELİSPOR'DAN BÜYÜK DEĞİL'

Habib Keita'nın kampa katılmamasıyla ilgili konuşan Selçuk İnan, oyuncunun davranışını doğru bulmadıklarını ifade etti.

"Kocaelispor çok büyük bir camia, hepimiz emek veriyoruz. Hem saha içinde hem saha dışında Kocaelispor'u doğru temsil etme zorunluluğumuz var. Herkes bunun bilincinde olacak." diyen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi bizimle olmak istemedi. Tabii yaptığının doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Sözleşmeli oyuncular ne olursa olsun, hele ki böyle büyük camialarda oynuyorsanız, bunun karşılığında saygınızı ve profesyonelliğinizi göstermelisiniz."

'SAYGIYI BOZAN HİÇ KİMSEYE İZİN VERMEM'

Joseph Nonge'un kamp kadrosunda yer almamasının teknik bir karar olduğunu belirten İnan,"Her ne olursa olsun saygılı olmak lazım. Bizim de işimiz bu takımı bir arada tutmak. Saygı ve sevgi içerisinde beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu bozan kim olursa olsun buna asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNE DE DEĞİNDİ

Transfer çalışmalarının kolay ilerlemediğini söyleyen deneyimli teknik adam, kulübün mali limitleri nedeniyle yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Darko Churlinov ile yolların ayrıldığını açıklayan İnan, "Transfer konusunda Türkiye'de belli bir durgunluk söz konusu. İyi oyuncuları buraya getirmek için çaba sarf ediyoruz. Limit açmak için başkanımız neredeyse her gün çalışıyor." dedi.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ HİSSEDİYORUZ'

Kocaelispor taraftarına da teşekkür eden Selçuk İnan, "Sağ olsun taraftarlarımız hangi oyuncu olursa olsun, transfer olsun ya da olmasın bizi sonuna kadar destekleyeceklerini biliyoruz. Benimle olan bütün oyuncular sahada bütün benliklerini Kocaelispor için ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.