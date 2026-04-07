Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: 'BÖYLE BİR MAÇTA PUAN ALMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ'

"Artık ligin boyu iyice kısalmışken, 6 maç kalmışken böylesine bir maçta puan almak doğruyu söylemek gerekirse bizim için önemliydi." diyen Selçuk İnan, taraftarların bazı oyunculara yönelik tepkisinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Taraftarlarımıza çok büyük saygı duyuyorum. Oyuncularım taraftarlarımız için mücadele ediyor. Ancak saha içinde oyuncuların kendi taraftarından tepki görmesi kolay aşılabilecek bir durum değil. Bu şartlarda bulunduğumuz yerin değerli olduğunu düşünüyorum ve taraftarlarımızdan destek bekliyorum."

'GALATASARAY MAÇI BENİM İÇİN DUYGUSAL OLACAK'

Selçuk İnan ayrıca haftaya deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de düşüncelerini paylaştı.

İnan "Galatasaray'ın güçlü yönlerini biliyoruz. Çalışacağız. Eğer doğru bir duruş ve agresif bir oyun ortaya koyarsak tabii ki puan ya da puanlar almak için çabalayacağız. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi biz hangi maça çıkarsak çıkalım rakip ayırt etmeksizin oyuna tutunmaya ve oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Galatasaray maçı da o maçlardan bir tanesi. Aynı zamanda benim için duygusal bir maç olacak. Hayatımın büyük bir bölümünü orada geçirdim. Çok önemli başarılar kazandım. Kaptanlık yaptım, hocalık yaptım. Sağ olsunlar. Benim için ayrıca duygusal bir maç olacak. Onun için de orada olmak için sabırsızlanıyorum. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.