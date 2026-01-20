Gazeteci Lube Ayar hakkında “Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma” suçundan hapiz cezası kararı verildi.

LUBE AYAR HAKKINDA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Can Özçelik'in haberine göre, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi, Lube Ayar’ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı erteledi ve sanık hakkında 1 yıl 8 ay denetim süresi uygulanmasına karar verdi.

'SEÇİL ERZAN DAVASI'NDA BİLİRKİŞİ RAPORUNU PAYLAŞMIŞTI

Dava, eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ın şikayeti üzerine açıldı.

Şikayete konu olayda Lube Ayar’ın, kamuoyunda “Seçil Erzan davası” olarak bilinen dosyada yer alan bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından paylaştığı ve bu paylaşımlarda bazı kişilerin kişisel verilerini açık şekilde yayımladığı öne sürüldü.

KİŞİSEL VERİLERİN İFŞA EDİLDİĞİ İDDİASI

Bu kapsamda Lube Ayar hakkında; Emre Çolak, Emrah Çolak, Galatasaray’ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan’a ait kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ifşa edildiği iddiasıyla dava açıldı.

SELÇUK İNAN DAVASINDAN CEZA ALMIŞTI

Lube Ayar’ın daha önce de Selçuk İnan’ın kişisel verilerini ele geçirme ve yayma suçlamasıyla Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve bu dosyada da ceza aldığı öğrenildi.

EMRE ÇOLAK VE MUSA MERT ÇETİN'İN DAVALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Lube Ayar hakkında, Emre Çolak ve Musa Mert Çetin’e yönelik kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetme, ele geçirme ve alenen yayma suçlamalarıyla açılan iki ayrı davanın ise halen devam ettiği belirtildi.