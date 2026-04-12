Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında alınan 1-1’lik beraberliğin ardından takımının sahadaki disiplinine dikkat çekti. İnan, maç planının büyük ölçüde uygulandığını vurguladı.

SELÇUK İNAN: 'BÜYÜK MAÇLARI OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Selçuk İnan şunları söyledi:

"Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

'OYUN DA PETKOVIC'İ İSTİYORDU'

Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptı. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Bunun neticesinde 1 puan aldık"