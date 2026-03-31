Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 6 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu’nda oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Bugünkü antrenman öncesinde Körfez ekibinin teknik direktörü Selçuk İnan, takımın son durumu, sakat oyuncular ve kulüpteki geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MİLLİ TAKIMA BAŞARILAR DİLEDİ

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile oynayacağı maç öncesi oyunculara başarılar dileyen İnan, “Çok heyecanlıyız. Buradan biz de onlar için dua edeceğiz. Hepsi çok yetenekli, karakterli oyuncular. Milli takım formasının ağırlığını fazlasıyla bilen isimler. İnşallah bugün hepimizin istediği sonucu alacaklar. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası’nda olmayı biz de çok istiyoruz. Onlara başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Biz elimizden gelen desteği dışarıdan vereceğiz. İnşallah onlar da maçı kazanacak” dedi.

KARAMSARLIK HİÇ YOK

Ligde son 2 haftada alınan mağlubiyetlerin ardından milli aranın takıma iyi geldiğini belirten İnan, “Son iki maçı kaybettik, bunlardan biri Konya maçımızdı. Son dakikaya kadar önde götürdüğümüz, iyi oynadığımız bir maçtı ama futbolda bunlar olabiliyor. Hayatımda karamsarlık hiç olmadı çünkü güvendiğim iki şey var; çalışmak ve zaman. Zaman geçiyor, biz de çalışıyoruz. Milli arası oyuncularımız için iyi oldu. Son haftalarda fiziksel durum ve oyun kalitemizde düşüş vardı. Bu ara bize iyi gelecek. Milli takıma giden çok oyuncumuz var, henüz dönmeyenler de bulunuyor. Bu nedenle tam kadro çalışamadık. Perşembeden sonra tam takım çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULAR VE KADRO DURUMU

41 yaşındaki teknik adam, sakat oyuncularla ilgili şunları aktardı:

“Aleksandar Jovanovic yok. Bruno bireysel antrenmanlara başladı ama henüz tam hazır değil, bu maçta olmayabilir. Haidara çalışmalarımıza başlamadı, o da muhtemelen bizimle olmayacak. Botond ise milli takımda sakatlandı; beklemediğimiz bir durumdu ve üzüldük. Önemli bir oyuncuydu, birkaç hafta aramızda olmayacak gibi görünüyor. Karol Linetty’in biraz sıkıntısı var. Milli takımdan dönecek oyuncuların sağlık durumlarını bekliyoruz. Henüz tam kadro çalışamadık ama yarından sonra Başakşehir maçına daha hazır bir şekilde hazırlanacağız.”

KAZANMAYA ODAKLIYIZ

Başakşehir maçına kazanmak için çıkacaklarını belirten İnan, “Başakşehir uzun yıllardır kadro kalitesi olan, iyi oynayan bir takım. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de daha önce birçok güçlü takıma karşı iyi performanslar sergiledik ve maçlar kazandık. Hiçbir takımı aşırı güçlü ya da zayıf görmüyoruz, her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Ben buraya geldiğimden beri hep aynı şeyi söylüyorum; bu takım mücadele ediyor ve taraftarın sevdiği futbolu oynamaya çalışıyor. Lig uzun bir maraton, düşüşler ve çıkışlar olacak. Ben sadece kazanmaya odaklıyım, mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzde 7 maç kaldı, bu maçlardan toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp Kocaelispor’u daha yukarıya taşımaya çalışacağız” dedi.

KULÜPTE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Selçuk İnan, Kocaelispor ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam ettiğini belirterek, “Kocaelispor’u ve taraftarları çok seviyorum. Burada gerçekten bir aile ortamı var ve bunu fazlasıyla hissediyorum. Burada çalışmaktan onur duyarım. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ardından önümüzdeki sezonla ilgili durum netleşecek. İnşallah kısa süre içinde bu bilgiyi paylaşırız” diye konuştu.

GENÇ OYUNCULARA YATIRIM

İnan, U19 takımıyla yapılan hazırlık maçlarının verimli geçtiğini belirterek, “Zaman zaman böyle maçlar yapıyorduk, bundan sonra daha sık yapacağız. Sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve önümüzdeki sezon genç oyunculara daha fazla ihtiyaç duyacağız. Yaklaşık 1 yıldır program dahilinde çalıştırdığımız genç oyuncular var. Gelişimleri bizi çok mutlu ediyor. Hem fiziksel hem mental olarak iyi ilerliyorlar. Gözlemlediğimiz birkaç oyuncu daha var; onları yavaş yavaş A takıma çağırıp antrenmanlara alacağız. Amacımız Kocaeli’den yetişmiş, altyapıdan gelen oyuncuları A takıma kazandırmak. Bu bizim geleceğimiz için çok önemli ve en öncelikli hedeflerimizden biri” dedi.