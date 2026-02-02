Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

SELÇUK İNAN: 'OYUNCULARIM ADINA ÇOK ÜZÜLDÜM'

Selçuk İnan'ın Fenerbahçe mağlubiyetiyle ilgili düşünceleri şu şekilde:

"İki yarıda da daha etkili olduk. Birbirinin aynı iki devre oynadık. Baskılı başladık. Pozisyonlara girdik. Oyuncularımız ellerinden gelenin fazlasını yaptılar, mücadele ettiler. Çok üzüldüğüm bir maç oldu bu. Oyuncularım adına çok üzüldüm. Çok mücadele ettiler ve çok istediler. Bu kadar kaliteli oyuncuların olduğu bir takıma karşı baskı yapmak, pozisyonlara girmek kolay değil.

Taraftarlarımız bizi desteklediler, tribünleri doldurdular onlara 3 puan hediye etmek isterdik. Ancak futbol böyle bir oyun bazen ne kadar isteseniz de sonuç alamayabiliyorsunuz. Futbolcularım da bunun üzüntüsünü yaşıyor."