Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı dakikasında Konyaspor'un Kocaelispor'u 2-1 yendiği maça son dakika konuk ekip lehine verilen penaltı kararı ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.

Cihan Aydın'ın penaltı kararı sonrası itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan adeta çılgına dönmüş ve yedek kulübesinde bulunan oyuncular ile teknik ekibiyle beraber soyunma odasına giderek hakemi protesto etmişti.

Maç sonu stat çıkışnda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, eğer bir daha Cihan Aydın maçlarına atanırsa Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan izin isteyerek kulübede yer almayacağını belirtti.

SELÇUK İNAN: 'NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜMÜ BİLMİYORUM'

Selçuk İnan şunları söyledi:

Kocaelispor camiası büyük bir camia, bu kadar aşağıya çekemezsiniz. Basite indirgeyemezsiniz. Bu yüzden bu konuşmayı yapıyorum. Neden kırmızı kart gördüğümü kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme, "Hocam vallahi bu penaltı değil" demekle kırmızı kart gördüm.

'BU HAKEMİ SEVMİYORUM, ONUN DA BENDEN NEFRET ETTİĞİNİ BİLİYORUM'

Bu hakemi sevmiyorum, direkt söylemek istiyorum bunu. Onun beni sevmediğini ve benden nefret ettiğini biliyorum. Federasyona şunu söylemek istiyorum, biz insanız ve duygularımız var. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğimi daha önce de söyledim, bu duyguları insanlar yaşayabilir. Beni sevmeyebilir. Bunu kabul ettim. Bunu bilerek bu hakemi bizim maçımızı vermeyin. Bir daha bu hakem gelirse, yönetimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İçimden geçenleri söylüyorum. Ben de onu sevmiyorum.

'EMEKLERİM BOŞUNA GİDİYOR'

Sezon başından bu yana çok üzüldüğümüz maçlar oldu. Ben sadece hakkın peşindeyim. Çok emek sarf ediyorum, hayallerim var ama siz istediğinizi istediğiniz şekilde yönlendirirseniz, emeklerim boşa gidiyor ve ben bunu kabul etmem. Bunu izin vermem. Ne yaparsanız yapın, ben takımın hakkını savunacağım. Ayıp, doğru bir şey değil. Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp, ligin en iyi takımlarından birisiyiz. Bu kadar yok sayamazsınız. Buna sesiz kalmayacağız.

'KOCAELİSPOR CAMİASI SAHİPSİZ DEĞİL'

Türk hakemlerini çok seviyorum, onları destekliyorum ama bazı insanlar vardır, onlar alenidir. Lütfen bu konuda federasyon yetkilileri dikkat etsinler. Bir hafta önce yine bu hakem geldi. İki aynı hakem, iki hafta üst üste iç saha maçı. Niye gönderildi bilmiyorum. Başakşehir maçına da bekliyorum. Gelirse, başkanımızla görüşeceğiz ve saha kenarında olmak istemediğimizi söyleyeceğiz. Kocaelispor camiası sahipsiz değil. Lütfen bundan sonra dikkt etsinler. Tek lehte karar olmadı, olmayan pozisyon bizim lehimize verilsin demiyoruz ama bu kadar aleyhte kararların olması artık düşündürücü. Ben sessiz kalmak istemiyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmaz"