Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Ekonomi Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir

Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ons altın için 'çok konuşulacak' diyerek rakam verdi. Geçer, "10 bin dolar bile komik kalabilir" dedi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 1

İsrail ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasında sert etkilere neden oldu. Ons altın 5 bin dolar seviyesinden 5 bin 419 dolara kadar yükseldi.

1 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 2

Altın dışında diğer yatırım araçlarında da sert dalgalanmalar devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar, altın ve petrol fiyatlarında neler yaşanacağını merak ediyor.

2 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 3

Ünlü ekonomist ve Yeniçağ yazarı Selçuk Geçer, bugünkü köşe yazısında son yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

3 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 4

Hürmüz Boğazı’nın kapanması, birkaç tankerin beklemesinden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Geçer, “Boğaz kapandığında; petrol fiyatları hızla 120–150 dolar bandına tırmanır, lojistik aksar, üretim maliyetleri artar, küresel enflasyon patlar” ifadelerini kullandı.

4 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 5

Güvenli liman vurgusu yapan Geçer, “Böyle zamanlarda güvenli liman altına olan yönelim artar” dedi.

5 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 6

Kısa süreli krizlerde fiyatların sıçradığını söyleyen Geçer, bu noktada düzeltmelerin de olabileceğini belirtti.

6 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 7

Geçer rakam vererek altın öngörüsünde şunları dile getirdi:

“Dalgalanmalar artar. Uzun süreli bir yıpratma savaşı ve kalıcı stagflasyon ortamı oluşması durumunda ise, altın için bu bir “atak” değil, finansal mimaride bir “rejim değişimi” anlamına gelir. Ki bu durumda 10 bin dolar bile komik kalabilir.”

7 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 8

Piyasada son durum şu şekilde;

Ons altın: 5 bin 383 dolar

Gram altın: 7 bin 606 TL

Brent Petro: 78,58 dolar

8 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 9

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

9 10
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro