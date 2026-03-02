İsrail ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasında sert etkilere neden oldu. Ons altın 5 bin dolar seviyesinden 5 bin 419 dolara kadar yükseldi.
Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ons altın için 'çok konuşulacak' diyerek rakam verdi. Geçer, "10 bin dolar bile komik kalabilir" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Altın dışında diğer yatırım araçlarında da sert dalgalanmalar devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar, altın ve petrol fiyatlarında neler yaşanacağını merak ediyor.
Ünlü ekonomist ve Yeniçağ yazarı Selçuk Geçer, bugünkü köşe yazısında son yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Hürmüz Boğazı’nın kapanması, birkaç tankerin beklemesinden çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Geçer, “Boğaz kapandığında; petrol fiyatları hızla 120–150 dolar bandına tırmanır, lojistik aksar, üretim maliyetleri artar, küresel enflasyon patlar” ifadelerini kullandı.
Güvenli liman vurgusu yapan Geçer, “Böyle zamanlarda güvenli liman altına olan yönelim artar” dedi.
Kısa süreli krizlerde fiyatların sıçradığını söyleyen Geçer, bu noktada düzeltmelerin de olabileceğini belirtti.
Geçer rakam vererek altın öngörüsünde şunları dile getirdi:
“Dalgalanmalar artar. Uzun süreli bir yıpratma savaşı ve kalıcı stagflasyon ortamı oluşması durumunda ise, altın için bu bir “atak” değil, finansal mimaride bir “rejim değişimi” anlamına gelir. Ki bu durumda 10 bin dolar bile komik kalabilir.”
Piyasada son durum şu şekilde;
Ons altın: 5 bin 383 dolar
Gram altın: 7 bin 606 TL
Brent Petro: 78,58 dolar
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.