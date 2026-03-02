Selçuk Geçer’den çok konuşulacak altın açıklaması: Bu rakam komik kalabilir

Geçer rakam vererek altın öngörüsünde şunları dile getirdi:

“Dalgalanmalar artar. Uzun süreli bir yıpratma savaşı ve kalıcı stagflasyon ortamı oluşması durumunda ise, altın için bu bir “atak” değil, finansal mimaride bir “rejim değişimi” anlamına gelir. Ki bu durumda 10 bin dolar bile komik kalabilir.”