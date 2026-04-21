YENİÇAĞ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, SÖZCÜ TV ekranlarında ekonomi yönetimindeki son gelişmeleri ve Yeni Şafak gazetesinin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini çarpıcı bir dille değerlendirdi. Geçer, atılan manşetlerin salt bir ekonomi eleştirisi olmadığını, arka planda ciddi bir "güç mücadelesi" yaşandığını ileri sürdü.

"ELEŞTİRİLER DOĞRU AMA BU BİR GÜÇ MÜCADELESİ"

Yeni Şafak gazetesinin ekonomi yönetimine yönelik haberlerini yorumlayan Geçer, içerik olarak eleştirilere katıldığını belirtti. "Mehmet Şimşek dönemine yönelik eleştirilecek hiçbir şey yok, söylenenler doğru ve benim görüşlerimle örtüşüyor" diyen Geçer, asıl meselenin bu eleştirilerin zamanlaması ve geçmişteki benzer süreçler olduğunu ifade etti.

NACİ AĞBAL DÖNEMİNİ HATIRLATTI

Geçer, Yeni Şafak’ın geçmişte benzer manşetler attığı dönemi hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Hatırlayın, Yeni Şafak bu manşetleri daha önce attığında Naci Ağbal görevden alınmıştı. Yerine ise Yeni Şafak yazarı bir isim getirilmişti. Doğal olarak insanların aklına gelen ilk şey, bunun bir güç mücadelesi olduğudur."

BERAT ALBAYRAK İDDİASI: "HAZIRLIK MI YAPILIYOR?"

Kulislerde konuşulan iddiaları canlı yayında dile getiren Selçuk Geçer, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın isminin tekrar telaffuz edilmeye başlandığına dikkat çekti. Geçer, "Arka planda acaba Berat Albayrak yavaş yavaş Mehmet Şimşek’in yerine mi hazırlanıyor? Piyasalarda Albayrak’ın uzun zamandır kulis yaptığı iddiaları dolaşıyor. Ya da Yeni Şafak’a yakın bir ismin tekrar bakanlığa getirilip getirilmeyeceği tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİ VE SİYASETİ AYIRMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Ekonomideki teknik eleştiriler ile siyasi güç kavgalarının iç içe geçtiğini vurgulayan Geçer, ekonomi yönetimindeki bu "çift sesliliğin" piyasalar tarafından yakından takip edildiğini ve bu iki durumu birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını belirterek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

İktidara yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak'ın dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını ağır şekilde eleştirdiği manşeti gündeme oturmuştu.

Gazetenin "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşeti başarısız ekonomi politikalarının iktidar içerisinde de tartışma yarattığı yorumlarına neden oldu.

Ancak gazetenin bu çıkışına ne Şimşek'ten ne Bakanlıktan ne de Bakanlığın herhangi bir kurmayından yanıt ise gelmedi.