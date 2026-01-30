FED kararı sonrası sert yükselişler yaşayan altın ve gümüş fiyatlarında gece yarısı düzeltmeler geldi. Düşüş sonrası altın ve gümüş sabah saatlerinde toparlanmalar yaşandı.

GEÇER: BİR DALGALANMA HAREKETİ YİNE BEKLİYORUM

Fakat pek çok yatırımcı düşüş sonrası endişeye geçse de ünlü ekonomist Selçuk Geçer’den Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a özel çarpıcı değerlendirmeler geldi. Geçer, yaşanan durumun ‘düşüş’ olmadığının altını çizerek, ‘düzeltme olduğunu söyledi.

Ons altının 4 bin 500 dolar seviyesinden 5 bin 500 dolara çok hızlı bir yükseliş yaptığını söyleyen Geçer, “4 bin seviyesinde bir süre kalmıştı, 4 bin 500 doları aşarak hızlı şekilde yükseldi. 5 bin 500’ü gördükten sonra bir satış bekliyorduk. Düzeltme hareketi yapması gerekiyordu. Sağlıklı harekette 4 bin 800 dolarları görüyordum. Bir dalgalanma hareketi yine bekliyorum” ifadelerini kullandı.

'YENİ SEVİYELERİ GÖREBİLİRİZ'

İran meselesinden dolayı altını çok bırakılmadığını vurgulayan Geçer, “İran meselesinden dolayı altını çok bırakmıyorlar. Gümüşte 120 doların üzerine çıktı. Dolayısıyla satış dalgası gelse de ana trendin yükseliş olacağı yönündeyim. Bu düzenlemeler normaldir” yorumunda bulundu.

Ons altının 5 bin 500 ile 6 bin dolar arasında bir süre sıkışabileceğini söyleyen Geçer, “Ancak bunu aştıktan sonra biz yeni seviyeleri görebiliriz” dedi.

Yeni seviyeye dair de konuşan Geçer, “Belli aralıklarda daha büyük dalgalanmalar olacak. 5 bin 500’ü kırdığından itibaren yeni seviyeyi konuşuruz. O seviye ise 6 bin 500 ile 7 bin dolar aralığı olur” şeklinde konuştu.

Ons altın anlık olarak 5 bin 111 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 7 bin 553 TL olarak kaydedildi. Gümüşün dolar bandı ise 104 bin dolara gerilendi.