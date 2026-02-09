Altın tarafındaki dalgalanmalar sürüyor. 5 bin 500 dolar bandına yükselen ons altın, sert düşüş yaşayarak, 5 bin bandına kadar düşmüştü.

GEÇER'DEN ONS ALTIN YAZISI

Altın tarafındaki düzeltmeler ise pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Altın tarafında yaşanacak projeksiyona dair ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Yeniçağ gazetesindeki köşe yazısında tek tek anlattı.

Ons altın tarafında fiziki talep arttıkça sistemin sıkıştığını söyleyen Geçer, “Bir noktada ya sistem kırılacak ya da fiyat sert biçimde yukarı ayarlanacak” dedi.

'BİR ŞOKLA GELECEK'

10 bin dolar senaryosundan bahseden Geçer, ons altında bu fiyatlamanın yumuşak bir geçişle gelmeyeceğini belirtirken, bir şokla geleceğini söyledi.

10 bin dolar seviyesine altının gelmesi durumunda “Altın uçtu” şeklinde değil, “Para sistemi çöktü ama biz hala buna bir isim koyamadık” olacağını söyleyen Geçer, “Ve unutmayın… Bu kez mesele fiyat değil, düzen. Bu düzen değişirken altın, her zamanki gibi gerçeği söylüyor” dedi.

PİYASADA ALTININ DURUMU

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki durum ise şu şekilde;

Gram altın 7 bin 460 TL

Çeyrek altın: 12 bin 160 TL

Yarım altın: 24 bin 328 TL

Tam altın: 48 bin 432 TL

Ons altın: 5 bin 7 dolar