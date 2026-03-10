İran ile ABD arasındaki savaş gerilimi ekonomik piyasayı derinden etkiliyor. Savaş geriliminin artması ile piyasalardaki oynaklık ise devam ediyor. Ancak ABD tarafından dün gelen açıklamalar ise piyasaları sert bir şekilde sarstı.
Selçuk Geçer paranın nereye yöneleceğini açıkladı: Çakı gibi… Altında neler olacak?
Selçuk Geçer, ABD Başkanı Donald Trump’ın iyimser açıklamasının ardından altın tarafında yaşanan yükselişe dair, “Çünkü savaşın bitmesi durumunda bu kez tekrar paranın altına doğru yöneleceğini görüyoruz. Altın zaten hep çakı gibi olduğu yerde durmuştu” dedi.Derleyen: Süleyman Çay
ABD Başkanı Donald Trump, dün gerçekleştirdiği açıklamada savaşın büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, karşı tarafın donanma, iletişim ve hava gücünün kalmadığını söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nı ele geçirmeyi düşündüğünü açıkladı.
Trump açıklamaları sonrası 119 doları gören Brent petrol 86 dolarlara kadar sert düşüş yaşadı. Bu düşüşün dışında güvenli liman altında ise 5 bin dolar seviyesinden 5 bin 170 dolar seviyelerine geldiği görüldü.
Altın fiyatlarındaki tekrar yaşanan yükselişe dair Yeniçağ Gazetesi yazarı Selçuk Geçer, Sözcü TV canlı yayınında altın fiyatlarının fırlamasına ilişkin konuştu. Altın fiyatlarına dair Geçer şunları dile getirdi:
“Altın fiyatı 5.170 dolara tekrar fırladı. Çünkü savaşın bitmesi durumunda bu kez tekrar paranın e altına doğru yöneleceğini görüyoruz. Altın zaten hep çakı gibi olduğu yerde durmuştu.”
Trump’ın barış tutumunun devam etmesi durumunda gerçekleşecek senaryoya dair Geçer, Brent petrolün 80 ila 75 dolar seviyelerine geri çekileceğini söyledi.
Yaşananların Türkiye siyasetine yansımasını değerlendiren Geçer, gizli enflasyonu işaret ederek, yüksek faiz, gıda fiyatları ve maliyetlerde artış yaşanacağını belirtti.
Geçer, Türkiye'de kalıcı bir enflasyonun olduğunun altını çizerek, enflasyonun yüzde 21 seviyelerine düşmesinin imkansız olduğunu ifade etti. Geçer, “Hatta büyük ihtimalle dezenflasyon sürecinin Şimşek'in söylediği dezenflasyon sürecinin sonuna gelmiş durumdayız” dedi.