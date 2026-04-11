ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasını sert bir şekilde vurdu. Altın fiyatlarında büyük satışlar görülürken, petrol ve enerji fiyatlarında artışlar bu süreçte dikkat çekti. Fakat son günlerdeki durgunluk piyasalara da yansıdı.

SELÇUK GEÇER'DEN PİYASA DEĞERLENDİRMESİ

Altın tarafındaki durgunluk devam ederken piyasaların gözü ABD ve İran arasındaki müzakerelere odaklandı. Ons altın 4 bin 700 seviyelerinde seyrederken, gram altında 6 bin 800 TL bandında sabit kaldı.

Sürece dair YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer YouTube canlı yayınında çarpıcı analizde bulundu. Geçer, “Altının onsu yatay gidecek. ABD ve İran arasındaki müzakereler süresince altında çok büyük şoklar, dalgalanmalar beklemiyorum. Sonuç itibarıyla altın bu açıklamaların poker açıklamaları olduğunun farkında. Onun için son ana kadar bekleyecektir” dedi.

'GRAM ALTINDA 14 BİN LİRALARI KONUŞURUZ'

Barış açıklamaları geldikten sonra da altında tekrar 5 bin doların üstü seviyelerini görüleceğinin altını çizen Geçer, “Orada bir miktar yataya bağlayıp sonra 5 bin 500'ü kırar ve 7 bin dolarlara doğru gider. Bizde ise bu bahsettiğim büyük riskler nedeniyle kur şoku kapıda” ifadelerini kullandı.

Kur şoku olduğunda doların 90 liraya gideceğini belirten Geçer, “Oralarda tutulabilirse o zaman gram altın fiyatını da 13 bin ila 14 bin liralarda konuşuruz. Ona da kimse şaşırmasın. Üstelik altının onsu buralarda kalır iken onu konuşuruz. Kur etkisi devreye girer” şeklinde ifade etti.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.