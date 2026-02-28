Selçuk Geçer gram altın için net rakam verdi: İsrail-İran gerilimi piyasayı vurdu... 'Pazartesine hazır olun'

Gram altın ve ons için rakam veren Geçer, şunları dile getirdi:

“Bu iş büyüdükçe altın yukarıya doğru itmeye devam eder. Teknik olarak bakıldığı anda ons bazında 5 bin 500 kritik bir seviye. Yani oranın kırılması demek 7 bin dolara fırlaması demek. Gram altın bazında bakarsak, 7 bin dolar ons altın bizi 10 bin TL gram altına götürür.”