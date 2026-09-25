Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle gerçekleştirdiği eylem sırasında iddiaya göre bir emekli polis silahıyla kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunması gündeme bomba gibi düştü.

Yeniçağ Gazetesi'nden Süleyman Çay'ın sorularını yanıtlayan Selçuk Geçer, yaşanan olayın kriminal boyutundan ziyade arkasındaki ekonomik enkaza vurgu yaptı.

Geçer, emeklilerin 23 bin TL ile hayatta kalmaya çalıştığını belirterek, "Açlık sınırı 35.000 - 40.000 liralara, yoksulluk sınırı ise 120.000 lirayı geçip 150.000 liralara doğru gidiyor" dedi. Emekli maaşlarının yoksulluk sınırının altıda, yedide biri seviyesinde kaldığına dikkat çeken Geçer, vatandaşın "yaşamayayım daha iyi" deme noktasına geldiğini ifade etti.

"EYT BAHANE, FON KRİZİNE 10 KATI ÖDENDİ"

Emeklilerin borç batağında olduğunu, market alışverişi yapamadığını ve torunlarına harçlık dahi veremediğini söyleyen Geçer, faturanın Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) kesilmesine de tepki gösterdi. Geçer, "EYT yüzünden diyorlar, ne alakası var? EYT'ye ödediğin paranın belki 10 katını son fon krizine ödedin" diyerek duruma isyan etti.

"2008'DEN SONRA MAAŞLAR BİLEREK DÜŞÜRÜLDÜ"

Emeklilerin haklı bir isyan içinde olduğunu ve kimseden ulufe beklemediklerini belirten Geçer, yıllarca ödenen primlerin doğru değerlendirilmediğinin altını çizdi. Geçer, "Bu adamların parası zamanında doğru düzgün değerlendirilmiş olsaydı bugün aldığı paranın 3-4 katını alacaktı" diyerek, 2008 yılındaki yasal düzenlemelerden sonra emekli maaşlarının bilerek asgari ücretin altına indirildiğini vurguladı.

"ÇOK DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

Açıklamalarının sonunda karamsar bir tablo çizen Selçuk Geçer, ekonomik krizin giderek ağırlaşacağına işaret ederek, "Bu işin daha başlangıcı, çok daha kötü günler bekliyor" uyarısında bulundu.