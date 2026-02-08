Ekranların ve ekonomi dünyasının dikkate alınan en önemli isimlerinden Selçuk Geçer, keskin kalemli yazılarıyla artık YENİÇAĞ okurlarıyla buluşuyor.

YAZAR KADROSU DEV İSİMLERLE GÜÇLENİYOR

Bağımsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla hareket eden YENİÇAĞ, halkın gerçek gündemi olan ekonomi konusunda bir adım daha attı. Özellikle döviz piyasaları, küresel finansal dengeler ve enflasyon konularındaki öngörüleriyle dikkat çeken Selçuk Geçer, YENİÇAĞ ailesinin en yeni üyesi oldu. Gazetecilik reflekslerini ekonomi biliminin verileriyle birleştiren Geçer, piyasalardaki son durumu ve vatandaşın cebini ilgilendiren tüm gelişmeleri YENİÇAĞ sütunlarına taşıyacak.

DÜNYAYI TÜRKÇE OKUYUN: EKONOMİ YENİÇAĞ’DA OKUNUR

YENİÇAĞ, "Dünyayı türkçe okuyun" sloganıyla çıktığı bu yolda, sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda doğru analizin merkezi olma hedefini pekiştiriyor. Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu kritik dönemde, rakamların arkasındaki gerçekleri herkesin anlayabileceği bir dille deşifre eden Selçuk Geçer, artık YENİÇAĞ okurları için kalem oynatacak.

Çünkü biz inanıyoruz ki; gerçekleri duymaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde ekonomi YENİÇAĞ’da okunur. Döviz kurlarından enflasyon beklentilerine, küresel krizlerden yerel piyasa hareketlerine kadar her şey, en doğru ve tarafsız yorumlarla artık bu adreste olacak.

HALKIN SESİ HALKIN GAZETESİNDE

YENİÇAĞ, "Gerçeklerin Gazetesi" olma misyonu doğrultusunda, ekranların ve sosyal medyanın en çok takip edilen ismi Selçuk Geçer ile ekonomi haberciliğinde vites yükseltiyor. Piyasaların nabzını tutan ve en önemlisi "herkesin sustuğu noktada konuşan" bir kalemle okurlarını buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Selçuk Geçer, çok yakında başlayacak olan köşe yazıları ve analizleriyle Türkiye'nin ekonomi rotasını YENİÇAĞ'dan çizecek.