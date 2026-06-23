YENİÇAĞ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer, makroekonomik verilerin sadece enflasyonda değil; cari açıktan döviz mevduatlarına kadar her alanda her geçen gün daha da bozulduğunu ilan etti. Kuru sabit tutabilmek adına elde avuçta ne varsa harcandığını, ülkenin faize boğulduğunu belirten Geçer, bu durumun sürdürülebilir olmaktan tamamen çıktığını vurguladı.
Selçuk Geçer dolar için rakam verdi: Ansızın olacak
YENİÇAĞ yazarı ve ekonomist Selçuk Geçer mevcut ekonomik durumu, altın, doları ve yatırım araçlarını yorumlayarak 'bir sabaha uyandığınızda o rakamı göreceksiniz' diyerek yatırım aracının yükseleceği seviyeyi açıkladı. İşte detaylar...Hava Demir
Mehmet Şimşek ve ekibinin başlangıçta yüzde 38 olan enflasyonu güya yüzde 32’ye indirerek sadece 6 puanlık tartışmalı bir düşüş sağladığını ifade etti.
"Vatandaş Bankaya Bile Güvenmiyor, Parasını Yastık Altına Kaçırıyor!"
Piyasadaki en sinsi tehlikelerden birinin döviz mevduatlarındaki değişimde saklı olduğunu belirten Selçuk Geçer, vatandaşın döviz mevduatlarının 560 milyon dolar azaldığını belitti.
Buna karşın şirketlerin döviz mevduatlarının 826 milyon dolar arttığını kaydeden Geçer şu uyarıyı yaptı: "Vatandaşın döviz mevduatlarının azalması, parasını TL'ye çevirdiği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Parasını bankadan çektiği anlamına geliyor. Eğer bu parayı harcamıyorsa, yastık altına götürüyor demektir. Çünkü vatandaş artık bankalara bile güvenmiyor! Şirketler ise döviz açıklarını bir an önce kapatıp olası bir kur krizine yakalanmamak için döviz stokluyor."
"72 Aylık Vergi Yapılandırması Bile Kurtaramayacak"
Ekonomi yönetiminin güya vergi ve trafik cezası toplayarak başarı hikayesi yazdığını ancak bu paraların sadece defterde kaldığını, tahsil edilemediğini belirten Geçer, iç piyasanın tamamen çöktüğünü söyledi.
Hükümetin vergi toplayamadığı için yeni bir 36 veya 72 aylık vergi yapılandırma kampanyası planladığını ifşa eden ünlü ekonomist, "Piyasa tamamen çökmüş durumda. Şirketler ya batıyor ya kaçıyor. Vergi yapılandırması gelse de hiçbir işe yaramayacak. Çünkü vatandaşın ya da şirketlerin o taksitleri bile ödeyecek gücü kalmadı. Vergi politikasında tamamen patlanılmış durumda" dedi.
İSO Başkanı Acı Gerçeği İtiraf Etti
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'ın çarpıcı açıklamalarına da değinen Selçuk Geçer, sanayideki toparlanma iddialarının arkasındaki finansman faciasını aktardı. Şirketlerin faiz giderlerinin ve finansman maliyetlerinin yüzde 86 seviyelerine kadar tırmandığına dikkat çeken Geçer, "Yani 100 liralık borç alabilmek için 86 lira faiz ödüyorlar. 100 lira alıp 186 lira olarak geri ödüyorlar.
Arkadaşlar, bu şirketler nasıl ayakta duracak? Büyümenin tamamen durduğu, işsizliğin patlayacağı ve yüksek enflasyon ile boş rezervlerin bir arada olduğu bu döngünün adı Stagflasyondur!" sözleriyle tehlike çanlarını çaldı.
"Bir Sabah Uyandığınızda Doları 80-90 Lira Göreceksiniz!"
1 yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli dış borcun 242 milyar dolar, cari açığın 29 milyar dolar ve reel sektörün döviz açığının 200 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Geçer, yabancı sermayenin ve koca koca dünya bankalarının Türkiye ekonomisine güvenmediğini söyledi. Sürekli yayılan swap anlaşması haberlerinin de yalan çıktığını belirten ünlü ekonomist, kaçınılmaz sonu şu sözlerle ilan etti: "Merkez Bankası'ndaki 29,1 milyar dolarlık swap hariç net rezervle bu devasa borcu çeviremezsiniz. Bu talep iç piyasadan karşılanmaya çalışıldıkça fiyatlar yukarı zorlanacak. Merkez Bankası piyasaya para verecek ama o para bittiğinde dolar ister istemez büyük bir kırılma döngüsüne girecek. Bir sabah uyandığınızda bir bakacaksınız dolar 80-90 lira seviyelerine gelivermiş!"
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