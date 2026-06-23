Selçuk Geçer dolar için rakam verdi: Ansızın olacak

"Bir Sabah Uyandığınızda Doları 80-90 Lira Göreceksiniz!"

1 yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli dış borcun 242 milyar dolar, cari açığın 29 milyar dolar ve reel sektörün döviz açığının 200 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Geçer, yabancı sermayenin ve koca koca dünya bankalarının Türkiye ekonomisine güvenmediğini söyledi. Sürekli yayılan swap anlaşması haberlerinin de yalan çıktığını belirten ünlü ekonomist, kaçınılmaz sonu şu sözlerle ilan etti: "Merkez Bankası'ndaki 29,1 milyar dolarlık swap hariç net rezervle bu devasa borcu çeviremezsiniz. Bu talep iç piyasadan karşılanmaya çalışıldıkça fiyatlar yukarı zorlanacak. Merkez Bankası piyasaya para verecek ama o para bittiğinde dolar ister istemez büyük bir kırılma döngüsüne girecek. Bir sabah uyandığınızda bir bakacaksınız dolar 80-90 lira seviyelerine gelivermiş!"