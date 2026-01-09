Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek

Merkez bankaları ve ETF'lerin altın aldığını söyleyen Geçer, jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Geçer, “Fed faiz indiriminin etkisiyle altın fiyatları yükseliyor. Gümüş de altını takip ettiği için hızla yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Ama bir başka konu daha var. Özellikle gümüşü ilgilendiren ama altının da yabana atılmayacak bir özelliği” şeklinde konuştu.