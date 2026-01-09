Milyonlarca yatırımcı elindeki parayı değerlendirmek amacıyla elindeki parayı değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yöneliyor. Bunların başında ise altın, gümüş, hisse, mevduat ve döviz yatırımcıların seçenekleri arasında oluyor.
Selçuk Geçer: Çok sert yükselecek
Selçuk Geçer, yapay zeka hisselerini işaret ederek, yükseliş eğiliminin devam edeceğini söyledi. İşte tüm ayrıntılar...
Son olarak TÜİK tarafından açıklanan verilerde külçe altın bir yılda en çok kazandıran yatırım aracı olmuştu. Ekonomist Selçuk Geçer, yatırım araçlarına dair son YouTube yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Yapay zeka hisselerinin daha yolun başında olduğunu söyleyen Geçer, yükselişleri sert bir şekilde devam edeceğini söyledi. Geçer, “Her geçen gün biraz daha büyümeye devam ettiği sürece yapay zeka hisselerinde de ona entegre olan teknoloji hisselerinde de yükseliş eğiliminin artarak devam ettiğini göreceğiz” dedi.
‘Bunun altınla, gümüşle ya da metallerle ne ilgisi olabilir?’ sorusuna ise Geçer, “Bunun da temel sebebi dediğim gibi yapay zeka altyapılarında bu madenlerin, bu iletkenlerin, bu yarı iletkenlerin çok fazla miktarda kullanılıyor olması” ifadelerini kullandı.
Merkez bankaları ve ETF'lerin altın aldığını söyleyen Geçer, jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Geçer, “Fed faiz indiriminin etkisiyle altın fiyatları yükseliyor. Gümüş de altını takip ettiği için hızla yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Ama bir başka konu daha var. Özellikle gümüşü ilgilendiren ama altının da yabana atılmayacak bir özelliği” şeklinde konuştu.
Geçer, “Bunlar yüksek teknoloji alanlarında özellikle yapay zeka altyapı alanlarında da kullanılıyor arkadaşlar. Aynı güneş enerjisi panellerinde gümüşün yoğun bir şekilde kullanıldığı gibi altın ve gümüş yapay zekanın altyapısı yapılırken, altyapısı kurulurken de kullanılıyor” dedi.
NOT: Haberde yer alan bilgilerde yatırım tavsiyesi vermemektedir.