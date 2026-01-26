Yeniçağ Gazetesi
Selçuk Geçer altındaki sert yükseliş için tarih verdi: Dengeleri altüst edecek

Selçuk Geçer, ons altındaki yükseliş için "Çin çip konusunda dünya devi haline gelecek arkadaşlar ve bu bütün dengeleri altüst edecek. Biz hem altın fiyatlarının hem gümüş fiyatlarının o günlerde çok daha sert yükseldiğini göreceğiz" dedi.

Süleyman Çay Süleyman Çay
Altındaki düşüş son günlerde yükselişe geçti. Gram altın 7 bin TL bandını aştı. Altındaki yükseliş ise pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor.

Öyle ki bazı vatandaşlar ellerindeki birikimi değerlendirmek için yastık altın almaya devam ediyor. Merkez Bankaları ise altın alımlarını sürdürüyor.

Son yaşanan gelişmelerin ardından altındaki yükselişe dair ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarih vererek açıkladı.

Geçer son YouTube videosunda 5 bin 82 dolara kadar gelen ons altına dair, bir miktar geri çekilmenin olacağını ve 5 bin 500 hedefinin kırıldıktan sonra 10 bin dolara doğru tırmanacağını öngördüğünü söyledi.

Konjonktürü işaret eden Geçer, “Altında koşullara ve konjonktüre bakıyoruz. Konjonktür değişmediği sürece altın fiyatları yükselmeye devam edecek” dedi.

Çip konusuna dikkat çeken Geçer, şunları söyledi:

“Amerika'nın bir B planı olmazsa, Çip konusunda önemli adımlar atmazsa ki ona uğraşıyor gördüğüm kadarıyla. Çin çip konusunda dünya devi haline gelecek arkadaşlar ve bu bütün dengeleri altüst edecek. Biz hem altın fiyatlarının hem gümüş fiyatlarının o günlerde çok daha sert yükseldiğini göreceğiz.”

Kaynak: Ekonomi Servisi
