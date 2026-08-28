Ekonomist Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalında yayımladığı videoda altın piyasasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Selçuk Geçer altın yatırımında olacakları açıkladı: Yeni rekorlar bekleniyor
Ekonomist Selçuk Geçer, kendi YouTube kanalında altın piyasasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. ABD’de beklenen enflasyon verisi, Fed’in faiz politikası, tahvil piyasasındaki gerilim ve dolar güvenindeki zayıflama üzerinden altın için yeni rekor ihtimaline işaret etti.Kaynak: Haber Merkezi
Altının son dönemde hızlı yükseliş gösterdiğini belirten Geçer, ons altında 4 bin 600 dolar üzerinin zorlandığını, fiyatların şu sıralar 4 bin 580 dolar civarında hareket ettiğini söyledi.
ALTINDA NEFELENME DÖNEMİ
Selçuk Geçer, ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.
Altında yaşanan hızlı hareketin ardından gelen kısa süreli duraksamayı “sağlıklı” olarak değerlendiren Geçer, piyasadaki nefeslenmenin yeni yön arayışı açısından önemli olduğunu ifade etti.
Geçer, “Altın 4 bin 600 doların üzerinde zorlanıyor. Şu sıralar 4 bin 580 dolar civarında geziyor. Amerika’da enflasyon verisi bekleniyor ve hızlı hareket sonrası biraz nefeslenme bence gayet sağlıklı” değerlendirmesinde bulundu.
ABD’DE FAİZ TARTIŞMASI ALTINI ETKİLİYOR
Geçer, altın fiyatlarını etkileyen ana başlıklardan birinin ABD’deki faiz ve tahvil piyasası olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanı ile Fed cephesinde tahvil faizlerine ilişkin farklı yaklaşımlar olduğunu belirten Geçer, uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesinin ABD’nin borçlanma maliyetini artırdığını vurguladı.
Geçer’e göre ABD’de borç yükü büyürken yatırımcıların güvenli liman arayışı da güçleniyor.
“AMERİKA BU BORCU NASIL ÖDEYECEK?”
Selçuk Geçer, ABD kamu borcunun 40 trilyon doları geçtiğine dikkat çekerek yatırımcıların bu tablo karşısında pozisyon değiştirmeye başladığını söyledi.
Geçer, piyasanın sorduğu asıl sorunun “Amerika bu borcu nasıl ödeyecek?” olduğunu belirterek, daha fazla borçlanma, para basma, faizleri baskılama ve doları zayıflatma ihtimallerinin gündemde olduğunu dile getirdi.
ALTIN VE BİTCOİN ÖNE ÇIKIYOR
Geçer, ABD’de borç ve faiz tartışmaları sürerken iki varlığın hızla öne çıktığını söyledi.
Bunlardan birinin altın, diğerinin ise Bitcoin olduğunu belirten Geçer, bunun tesadüf olmadığını ifade etti.
Ekonomist Geçer, “Para fırsatları kaçırmaz. Bir yerlerde getiri azalıyorsa başka bir yerlerde fırsat doğar ve o fırsat altın ve Bitcoin tarafında” dedi.
ALTINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ
Selçuk Geçer, önümüzdeki süreçte altın için yeni rekorların gündeme gelebileceğini söyledi.
Fed’in faiz indirimlerini konuşmaya başlaması halinde altın üzerindeki yukarı yönlü beklentinin güçlenebileceğini ifade eden Geçer, “Kısacası altında yeni rekorlara, Bitcoin’de 100 bin dolara hazır olun derim” değerlendirmesinde bulundu.
PETROL VE FED BAĞLANTISI
Geçer, Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin de altın açısından önemli olduğunu belirtti.
Petrol fiyatlarında yaşanabilecek düşüşün ABD’de enflasyon baskısını azaltabileceğini söyleyen Geçer, bunun Fed’in faiz artırımı yerine faiz indirimi ihtimalini öne çıkarabileceğini dile getirdi.
“BU YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR”
Selçuk Geçer, altın ve Bitcoin’e ilişkin değerlendirmelerinin ardından bunun yatırım tavsiyesi olmadığını özellikle vurguladı. Geçer, küresel piyasalarda güven sorununun büyüdüğünü, yatırımcıların dolar ve tahvil piyasasındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, altının bu süreçte güvenli liman arayışından destek bulabileceğini ifade etti.