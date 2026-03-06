Süper Lig’de yarın oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi, FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, YENİÇAĞ’a konuşarak ligdeki hakem uygulamaları, takımların durumu ve şampiyonluk yarışına dair görüşlerini paylaştı.

FENERBAHÇE’NİN FORM DURUMU

Dereli, Fenerbahçe’nin son dönemde yaşadığı puan kayıplarına ilişkin olarak, “Fenerbahçe sezon öncesi ve içinde önemli transferler yaptı. Ancak devre arası transferde bir santrafor eksikliği takıma olumsuz yansıdı ve taraftar tarafından eleştirildi. Mücadele devam ediyor; yarınki derbi ve sonrasındaki maçlar puan durumunu belirleyecek. Ligin tamamlanmasına daha çok var, her an her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

"GALİBİYETE YAKIN TARAF OLARAK GALATASARAY’I GÖRÜYORUM"

Dereli, derbiye dair görüşlerini de şöyle aktardı:

“Beşiktaş, ara transferdeki oyuncu katkılarıyla toparlandı. Derbinin bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray, Avrupa’daki performansıyla favori gözükse de derbilerin sonucunu önceden tahmin etmek zor. Ben galibiyete yakın taraf olarak Galatasaray’ı görüyorum.”

HAKEM ATAMALARI TARTIŞMASI

Hakem atamalarıyla ilgili olarak Dereli, “Merkez Hakem Kurulu’nun son anda Ozan Ergün’ü ataması, acele bir karar gibi görünüyor. Üç gün önce Başakşehir-Trabzon maçını yönetti; madem bu derbiye düşünülüyordu, neden o maçı verdiler? Doğru tercih olsaydı Mehmet Türkmen yönetecekti ve kamuoyunun da üzerinde birleştiği isim oydu” dedi.

VAR SİSTEMİ VE HAKEM PERFORMANSI

VAR sistemi ve hakemlerin genel performansına değinen Dereli, “VAR Avrupa’da katkı sağlıyor ama Türkiye’de uygulamadaki eksiklikler ve eğitim yetersizliği nedeniyle tartışmalı hale geliyor. Hakemler kendine güvenmediği için maçı VAR’a yönlendiriyor. Bu hatalar sürdüğü sürece ligin kaderini etkiler” değerlendirmesinde bulundu.

HAKEM HATALARININ ETKİSİ

“En çok mağduriyeti Anadolu takımları yaşıyor. Dört büyükler arasında ise Beşiktaş, özellikle devre arasından önce ciddi bir mağduriyet yaşadı” diyen Dereli, hakem hatalarının şampiyonluk yarışında da kritik rol oynayabileceğini belirtti.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Selçuk Dereli, Süper Lig şampiyonu hakkında, “Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray. Kadro derinliği ve yedek kulübesindeki oyuncu kalitesi onları bir adım öne çıkarıyor” dedi.

UNUTAMADIĞI ANILAR

Hakemlik kariyerinde unutamadığı anları da paylaşan Dereli, “Beşiktaş’ın 10 puan önde olduğu sezondaki İnönü’deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi aklıma geliyor. Fenerbahçe o maçı kazanarak 10 puan geriden gelip şampiyon olmuştu; büyük bir sürprizdi” ifadelerini kullandı.