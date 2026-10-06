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TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa’da gençlerle buluşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, haksız kazanç peşinde koşanlarla, ülkesi için gece gündüz ter döken gençliğin tablosunu karşı karşıya getirdi.

"BİR YANDA EMEKSİZ KAZANÇ, DİĞER YANDA TOZ TOPRAK İÇİNDE 80 SAAT MESAİ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; hiçbir emek sarf etmeden bir yerlere gelme zihniyetinin ülkenin gündemini esir aldığına dikkat çeken Bayraktar, kamuoyunda başta Fatma Betül Sayan Kaya olmak üzere kolay yoldan para kazanmaya çalışan isimlere yönelik fon soruşturmasına dair "Türkiye’nin gündemini kasıp kavuran şey ne? Hiç emek vermeden bir şeylerin peşinde koşan insanlar... Ama diğer tarafa bakın; Aksaray’da Tuz Gölü’nün ortasında, tozun toprağın içinde sırf 3 saniyelik bir roket atışını gerçekleştirebilmek için bir yıl boyunca haftada 80 saat çalışan gençlerimiz var." tepkisinde bulundu.

"GELECEĞİ İNŞA EDECEK OLAN EN KUTLU ŞEY, EMEKTİR"

Gerçek başarının aylar, hatta yıllar süren bir emeğin ürünü olduğunu belirten Bayraktar, "Peki bunlardan hangisi daha değerli? Dünyayı ve ülkemizi hangisi yeniden inşa edecek? Hangisi bizim umudumuz olacak?" dedi. Türkiye'nin geleceğinin ancak üretmek, değer katmak ve yorulmadan çalışmakla güvence altına alınabileceğini vurgulayan Bayraktar, "İşte bu kuşak bunu yapacak. Emek en kutlu şeydir" diyerek gençlerin döktüğü terin paha biçilemez olduğunu belirtti.