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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye’nin yerli ve millî İHA teknolojilerinin öncülerinden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Bayraktar, paylaşımında İzzetbegoviç’in zor şartlara rağmen adalet, merhamet ve insanlık onurundan vazgeçmeden verdiği mücadeleye dikkat çekti. “Adalet ve merhametten vazgeçmeden mücadele etmenin örneği”

Selçuk Bayraktar, Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın yeniden inşası, insanın vicdanında başlar.

Aliya İzzetbegoviç’in hayatı; en zor şartlarda dahi adaletten, merhametten ve insanlık onurundan vazgeçmeden mücadele edebilmenin kıymetli bir örneği.

Aliya’ya rahmet, sevgi ve minnetle…

The rebuilding of the world begins in the human conscience.

The life of Alija Izetbegović is a valuable example of being able to struggle without abandoning justice, compassion, and human dignity, even in the most difficult circumstances.

Commemorating Alija with mercy, love, and gratitude…"

ALİYA İZZETBEGOVİÇ KİMDİR?

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersek Bosanki Samac'ta meydana geldi. Adını Avrupa'da bilinçli müslüman topluluğu oluşturmak için verdiği çabayla duyuran İzzetbegoviç, Müslümanların eşit haklar elde etmesi amacıyla 'Genç Müslümanlar' teşkilatını kurdu.

1970'te kaleme aldığı İslam Deklarasyonu isimli kitabı ile siyasi kimliğinden önce entelektüel tarafını ortaya koydu. Kurduğu gençlik teşkilatı ve kaleme aldığı eserler nedeniyle iki kez hapis yattı.

Aliya İzzetbegoviç hapisteyken düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu. Önemli bir fikri eserden dolayı hapse atılmış olması, onun fikirlerinin çevrede daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu.

1988 yılında serbest bırakılmasının ardından siyasete ilk adımını attı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnakların liderliğini üstlendi.

İzzetbegoviç, savaşın ardından yapılan ilk seçimi kazandı, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı oldu. 2000 yılında rahatsızlığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı, 19 Ekim 2003'te ise hayata veda etti.