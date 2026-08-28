Kaynak: Haber Merkezi

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın programında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "siyasete girecek mi?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, mevcut çalışmalarının engellenmesi durumunda siyasete atılabileceğinin mesajını verdi.

Programda Candaş Tolga Işık ile Bayraktar arasında geçen diyalog, olası bir siyasi hamlenin koşullarını ortaya koydu. Bayraktar'ın "Siyasete girersem bana oy verir misiniz?" sorusuna Işık'ın "Veririm" yanıtını vermesi üzerine Bayraktar, "Tamam ne güzel, gönüllere girdiysem benim artık siyasete girmeme gerek yok" ifadelerini kullandı.

‘MEVCUT PROJELER ENGELLENİRSE MÜCADELENİN HER TÜRLÜSÜNÜ YAPARIZ’

Işık'ın espriyle oyunu geri çekeceğini belirtmesi üzerine açıklamasını detaylandıran Bayraktar, milli teknoloji hamlesinin geleceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kaydetti:

"Bu mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok. Ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız."

Bayraktar’ın bu çıkışı, savunma sanayii projelerinin akamete uğratılması ihtimalinde siyaset de dahil olmak üzere her alanda mücadele edeceğinin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.