Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kuleli Yerleşkesi’nde, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Harbiyeli öğrencilerle iftar programı düzenlendi. Etkinlikte yer alan öğrenciler, hem Ramazan coşkusunu paylaştı hem de akademik ve mesleki vizyonlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi'nde Ramazan iftarında buluştu - Resim : 1

İftar sonrası Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve TEKNOFEST Kurucusu Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla, Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisi yapıldı.

Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi'nde Ramazan iftarında buluştu - Resim : 2

Etkinlik, Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi’nde gerçekleşti.