Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Kuleli Yerleşkesi’nde, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Harbiyeli öğrencilerle iftar programı düzenlendi. Etkinlikte yer alan öğrenciler, hem Ramazan coşkusunu paylaştı hem de akademik ve mesleki vizyonlarını güçlendirme fırsatı buldu.

İftar sonrası Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve TEKNOFEST Kurucusu Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla, Milli Teknoloji Hamlesi söyleşisi yapıldı.

Etkinlik, Milli Savunma Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi’nde gerçekleşti.