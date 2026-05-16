İpsala Kaymakamlığı ile Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, Atatürk’ün Selanik’teki evinin bahçesinden alınan toprak, Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından otomobille İpsala Sınır Kapısı’na ulaştırıldı.

SINIRDA TÖREN DÜZENLENDİ

İpsala Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen törende, Türk bayrağına sarılı “Ata toprağı”, Atatürk’ü Anma ve Barış Koşusu’na katılan İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularına teslim edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, getirilen toprağın sıradan bir toprak olmadığını vurgulayarak, “Bu toprak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ailesiyle yaşadığı ve ilk eğitimini aldığı yerden getirildi” dedi.

ANLAMLI GÜZERGAH VURGUSU

Sevgili, toprağın izlediği güzergahın da tarihi bir anlam taşıdığına dikkat çekerek, Atatürk’ün askeri lise eğitimi aldığı bölgelerden geçerek İpsala’ya ulaştığını belirtti. Sporcuların da İstanbul’da harp okulu eğitimine uzanan güzergah üzerinden koşu gerçekleştireceğini ifade etti.

SAMSUN VE ANITKABİR’E TAŞINACAK

İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü sporcularının, “Ata toprağı”nı 40 atlet eşliğinde önce Samsun’a, ardından Anıtkabir’e ulaştıracağı bildirildi.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, milletin kaderini değiştiren 19 Mayıs ruhunu yaşatmak için anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtirken, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Batuhan Kaşifoğlu da organizasyonun bağımsızlık meşalesinin anlamını yaşatmayı amaçladığını ifade etti.

İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Savcı Yaşlıca ise 19 Mayıs 1919’un yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda umutların yeniden doğduğu bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Program, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından atletlerin “Ata toprağı”nı Ankara’ya ulaştırmak üzere yola çıkmasıyla sona erdi.