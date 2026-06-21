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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki Avaore Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek ve doğa yürüyüşü yapmak için bölgeye giden bir kişi, kaygan zeminde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE personeli sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler kısa sürede yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

800 METRE SEDYEYLE TAŞINDI

Yaralı vatandaş, ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeye alınarak yaklaşık 800 metre boyunca engebeli arazide taşındı. Ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, özellikle doğa yürüyüşü yapılan bölgelerde dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.