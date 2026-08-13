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Kaynak: DHA

Manavgat’ta dün akşam saatlerinde şelaleyi gezmeye giden B.G., Manavgat Irmağı'nda bulunan ve su seviyesinin az olduğu zaman ortaya çıkan adacığa yürüyerek geçti.

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle B.G., mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından botla adacıktan alınan kadın, kıyıya getirildi. Güvenli alana çıkarılan B.G., jandarma ve itfaiye ekiplerine defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi.

Sarılar Jandarma Karakolu’na götürülen B.G. hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.