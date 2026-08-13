Manavgat’ta dün akşam saatlerinde şelaleyi gezmeye giden B.G., Manavgat Irmağı'nda bulunan ve su seviyesinin az olduğu zaman ortaya çıkan adacığa yürüyerek geçti.

Şelalede korku dolu anlar: Sular yükseldikçe kapana sıkıştı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu - Resim : 1Şelalede korku dolu anlar: Sular yükseldikçe kapana sıkıştı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu - Resim : 2

Bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle B.G., mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şelalede korku dolu anlar: Sular yükseldikçe kapana sıkıştı: Ekipler kurtarmak için seferber oldu - Resim : 3

İtfaiye ekibi tarafından botla adacıktan alınan kadın, kıyıya getirildi. Güvenli alana çıkarılan B.G., jandarma ve itfaiye ekiplerine defalarca "Çok özür dilerim, böyle olduğunu bilmiyordum" dedi.

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Sarılar Jandarma Karakolu’na götürülen B.G. hakkında idari işlem yapıldığı belirtildi.