Orhan Pamuk’un aynı isimli romanından uyarlanan ve Netflix tarafından hayata geçirilen Masumiyet Müzesi bugün izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir’in paylaştığı mini dizinin galası ise dün akşam yapıldı.

Gecede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paşalı, genç partnerine dair düşüncelerini paylaştı. Oyuncu, Kandemir’in projeye ilk başladığında tecrübesizliğin getirdiği bir çekingenlik yaşadığını ancak süreç içinde büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti.

“Eylül, setin başlarında biraz ürkekti. Fakat zamanla adeta bir aslana dönüştü. Bir oyuncunun bu değişimine tanıklık etmek, bana mesleğime neden tutkuyla bağlı olduğumu yeniden hatırlattı. Onunla gerçekten gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.