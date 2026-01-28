Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir’in yargılandığı davada karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Demir hakkında yöneltilen suçlamaları karara bağlayarak 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"KISMETİME 11 YIL 3 AY HAPİS DÜŞTÜ"

Avukat Ramazan Demir, kararı “Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağ olsun" sözleriyle değerlendirdi