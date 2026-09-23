Sel yolda çukur açtı: Araçlar peş peşe toprağa gömüldü

Üstünü kapatmış olsalardı bu sıkıntıları yaşamazdık. Bir an önce buranın üstünün kapatılması lazım. Dün bu olay yaklaşık 2 saat sürdü. Sadece bir itfaiye ekibi geldi, onlar da suyu çekmek için gelmişler" dedi. Bölgede çalışmalar sürüyor.