Sel sularında yaşama tutunma savaşı: Yer: İstanbul

Hamidiye Mahallesinde meydana geldi.İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Sultanbeyli'de bir cadde yağmur sularıyla doldu. Caddede araçlar güçlükle ilerlerken bir çocuk yağmur suları arasından geçtiği sırada, dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yanındaki arkadaşı yardım etmek istese de sırtında çantası da olan çocuk yerden kalkamadı.