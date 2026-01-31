Marmaris’i etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağmur sonrası İçmeler Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinin ardından Belediye Başkanı Acar Ünlü, bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelere İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş ile belediye ekipleri de katıldı. Sahada yapılan kontrollerde hem arazinin durumu hem de su baskınına uğrayan evler yerinde incelendi.

SEBEP YANLIŞ UGYULAMA

Arazide gerçekleştirilen incelemelerde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından geçmiş yıllarda yürütülen dere ıslah çalışmaları sırasında derenin bir kolunun ıslah edildiği, diğer kolunun ise bu çalışmalardan çıkan hafriyatla tamamen kapatıldığı belirlendi. Yanlış uygulama nedeniyle suyun doğal akışının engellendiği, bu durumun da derenin taşarak sele yol açtığı tespit edildi. Dere kolunun kapatılmamış olması halinde suyun toplama haznesine akacağı ve taşkının yaşanmayacağı vurgulandı.

SORUMLULAR TESPİT EDİLECEK

KYK öğrenci yurdunun da bulunduğu alandaki derenin, yapılan yanlış uygulama sonucu taştığını belirten Başkan Ünlü, yaşananlara tepki gösterdi. Ünlü, “Yangınlardan sonra arazinin topografyası değişti. Buna rağmen geçmiş yıllarda yapılan ıslah çalışmasında dere yatağı hafriyatla doldurulmuş, su yolu kapatılmış. Sonuç ortada. Su, kendi yatağında akamayıp yerleşim alanlarına yönelmiş. Bu açık bir ihmaldir. Buna kimin yaptığını, hangi kurumun izin verdiğini bilmiyoruz ama doğal afet başka bir şeydir, insan eliyle yapılan hata bambaşka bir şeydir. Maalesef sonuç, evleri basan sel ve mağdur olan vatandaşlarımız oldu” dedi.

Belediye ekiplerinin olayın ilk anından itibaren sahada olduğunu ifade eden Ünlü, yanlış uygulamaya neden olan çalışmalarla ilgili gerekli girişimlerin başlatılacağını, sorumluların tespit edilmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı.