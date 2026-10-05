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Kaynak: İHA

Sakarya'da etkili olan kuvvetli yağış ve sel felaketinin ardından havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar Serdivan ilçesindeki Kıran Tepe'ye akın etti. Manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin yanı sıra Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu üyeleri de bölgede geniş katılımlı bir organizasyon gerçekleştirdi.

SPORCULAR GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Topluluk üyeleri tarafından düzenlenen "Tırman ve Uç" etkinliği kapsamında yaklaşık 20 kişilik grup tepeye yürüyerek ulaşım sağladı. Etkinlikte deneyimli sporcular tekli uçuşlarla akrobasi gösterileri sunarken, bazı katılımcıların ise ikili (tandem) uçuşlarla ilk kez yamaç paraşütü heyecanını yaşadığı aktarıldı.

FESTİVAL HAZIRLIĞI BAŞLADI

Güneşli havayı değerlendirerek hızlıca bir araya geldiklerini belirten topluluk üyesi Ahmet Enes Aytaç, yağışlı günlerin ardından bölgede keyifli bir atmosfer oluştuğunu vurguladı. Aytaç, hava şartları elverdiği sürece etkinlikleri sürdüreceklerini ve temmuz ayında yerel yönetim desteğiyle bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.