Samsun'un Havza ilçesinde 12 Mayıs'ta etkili olan yoğun yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Birçok mahalle, cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı. Selden sonra temizleme ve hasar tespit çalışmaları sürerken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

"KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, "Şu anda temizlik faaliyetleri yürütülmektedir. Kısa süre içerisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD gönüllüleri temizlik çalışmalarını tamamlamış olacaktır. Burada taşkına sebep olan Hacıosman Deresi'nin kapalı kısımları açılıyor. Dere çok hızlı bir şekilde ıslah edilecek; bayram sonrasında ihale süreci tamamlanarak imalata başlanacaktır. Ayrıca belediyenin alt katında bulunan Esnaf Odaları taşınacak ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni yerlerine yerleştirilecektir. Muhtarlar Derneği de aynı şekilde taşınacaktır. İlçe genelinde iki bina hariç elektrikle ilgili herhangi bir sorun görünmemektedir. İlçenin tamamına elektrik ve su verilmektedir; herhangi bir aksaklık bulunmamaktadır. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir durum söz konusu değildir. 28 abone dışında ilçenin tamamına doğal gaz verilmektedir. Hayatı aksatacak herhangi bir durum bulunmamaktadır. Mobil hatlarda da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.

Burada zarar gören 385 esnafın iş yeri kredileri bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecektir. Esnaf kredisi kullanmayan esnafa ise bir yıl ödemesiz kredi kullanma imkânı sunulacaktır. Zarar gören 385 esnafın diğer bankalara olan ticari kredileri için de, Bankalar Birliği Başkanı ile yapılan görüşmeler neticesinde, uygun şartlarda bir yıl erteleme imkânı sağlanacaktır. Zarar gören 385 iş yeri ve 70 konutun su giderleri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Elektrik giderleri yıl sonuna kadar YEDAŞ tarafından karşılanacak, ilan ve reklam giderleri ise yıl sonuna kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ertelenecektir" dedi.

"SGK BORÇLARI ÜÇ AY SÜREYLE ERTELENECEKTİR"

Mehmet Muş, devletin sel mağduru kişileri yalnız bırakmayacağı belirterek, "İlk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği olarak AFAD tarafından gönderilmiş olup, Valilik bu kaynağı kullanmaya başlamıştır. Yedi kişiden oluşacak bir zarar tespit komisyonu kurulmaktadır. Komisyon içerisinde bölgenin yerel temsilcileri ağırlıklı olarak yer alacaktır. Yapılacak tespitler neticesinde iş yerleri ve konutların hasarları, devletin imkânları çerçevesinde en üst düzeyde karşılanacaktır. Zarar gören 385 esnafın başvurması hâlinde vergi ve SGK borçları üç ay süreyle ertelenecektir. Buradaki taşkın, çok fazla büyümeden kontrol altına alınmış ve ilçede hayat normale dönmüş durumdadır. Zarar gören esnafımız müsterih olsun; devletimiz onları yalnız bırakmayacaktır" diye konuştu.