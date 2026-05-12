Program kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, sigortacılık sektöründeki güncel gelişmeler, eğitim politikaları, sınav ve sertifikasyon süreçleri ile mesleğin geleceği ele alındı. Etkinliğin moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Kamil Patan üstlenirken, programa Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Özgür Mustafa Ömür, Dr. Öğr. Üyesi Ünver Akın ve Öğr. Gör. Gülizar Öksüz ile birlikte öğrenciler, mezunlar ve staj yapan öğrenciler katıldı.

Sigortacılık sektörünün sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir alan olduğunu belirten SEGEM Müdürü Gökhan Ay, gençlerin sektöre olan ilgisinin önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlerin bu sürece ilgi göstermesi, kendilerini eğitim ve mesleki yeterlilik anlamında geliştirmeleri sektör adına son derece kıymetli. Bugün burada bilinçli ve ilgili bir öğrenci topluluğuyla bir araya geldik" dedi.

Etkinliğin moderatörü Kamil Patan ise sektör temsilcilerinin öğrencilerle buluşmasının mesleki motivasyon açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "SEGEM gibi sektörün çatı kuruluşunu öğrencilerimizle buluşturmak bizim için son derece değerli. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bu tür buluşmalar çok sık gerçekleşmiyor. SEGEM Müdürü Gökhan Ay’ın öğrencilerimizle bir araya gelmesi önemli bir katkı sundu" diye konuştu.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özgür Mustafa Ömür de üniversite-sektör iş birliğinin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin sektörün karar verici isimleriyle doğrudan temas kurmasının mesleki bakış açılarını geliştirdiğini kaydetti.

Program sonunda SEGEM Müdürü Gökhan Ay’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.