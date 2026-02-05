Avrupa’da devreye giren yeni emisyon ölçüm standartları, Türkiye’deki şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil pazarında dengeleri değiştirdi.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre; Yeni hesaplama yöntemleriyle araçların karbondioksit (CO2) salınım değerleri kağıt üzerinde iki katına çıkınca, piyasadaki modellerin tamamı ÖTV teşviği için gereken 25 gram/km sınırının dışında kaldı. Bu gelişme üzerine birçok marka ithalatı askıya alırken, ocak ayı satışlarında %83,9’luk tarihi bir düşüş yaşandı.

TEŞVİK SINIRI AŞILDI, VERGİ YÜKÜ ARTTI

Türkiye'de yürürlüğe giren emisyon düzenlemeleriyle birlikte, daha önce düşük vergi diliminden yararlanan fişli hibrit modeller artık bu avantajı kaybetti.

Mevcut düzenlemeye göre bir aracın teşvikli ÖTV oranlarından faydalanabilmesi için CO2 salınımının 25 gram/km altında olması gerekiyor. Ancak yeni standartlar sonrası hiçbir model bu limiti karşılayamadığı için araçlar normal içten yanmalı otomobiller gibi vergilendirilmeye başlandı.

SATIŞLAR ÇAKILDI, GÖZLER DÜZENLEMEDE

Vergi avantajının ortadan kalkması, satış rakamlarına anında yansıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçtiğimiz yıl büyük ivme yakalayan fişli hibrit pazarı, 2026'nın ilk ayında %83,9 daraldı. Sektör temsilcileri, 25 gramlık limitin güncel şartlara göre yeniden düzenlenmesini bekliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN "EŞİK GÜNCELLENMELİ" ÇAĞRISI

Yaşanan tıkanıklığa ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ve sektör yetkilileri, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurguluyor. Haberde yer alan görüşlere göre:

"Şu anda piyasadaki hiçbir PHEV modelin 25 gram sınırının altında kalması teknik olarak mümkün değil."

"Eğer 25 gram/km olan ÖTV teşvik eşiği 50 veya 60 gram seviyelerine güncellenmezse, bu teknolojiye sahip araçların Türkiye pazarında rekabet etme şansı kalmayacak."

"Markalar, teşvik kapsamına girmeyen modelleri getirmekten vazgeçiyor; bu da tüketicinin çevreci araçlara erişimini kısıtlıyor."

Şimdi gözler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, emisyon sınırında bir güncelleme yapıp yapmayacağına çevrilmiş durumda.