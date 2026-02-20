Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
KULÜP YÖNETİCİLERİNE OPERASYON: 6 SÜPER LİG YÖNETİCİSİ GÖZALTINDA
Anasayfa Magazin Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

TRT’nin sevilen dizisi Seksenler’de “Muzaffer” karakteriyle gönüllerde taht kuran komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’den gelen son haber sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Beyin kanaması geçiren 78 yaşındaki usta sanatçı yoğun bakıma alındı.

Taner Yener Derleyen: Taner Yener
Haberi Paylaş
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 1

Ünlü isim Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

1 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 2

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 3

''DUALARINIZI ESİRGEMEYİN''

''Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin''

3 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 4

Haberi duyan binlerce takipçisi, Özden için geçmiş olsun mesajları yağdırarak desteklerini iletti.

4 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 5

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

Yalçın Özden, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun emektar isimlerinden biri olan komedyen, oyuncu, şovmen, yazar ve yapımcıdır. Özellikle TRT'nin uzun soluklu dizisi Seksenler'deki Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

5 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 6

4 Ağustos 1947 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde, bir öğretmen babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının memuriyeti nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli illerinde geçmiş, ilkokulun bir kısmını farklı şehirlerde okudu.

6 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 7

Ailesi İstanbul'a tayin olunca lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamlamış ve burada tiyatroyla tanışmıştı.

7 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 8

Lise yıllarında liselerarası tiyatro yarışmasında birinci olan ekibin içinde yer almış, bu deneyim kariyerinin temelini attı.

8 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 9

Yüksek İşletmecilik Okulu mezunu olan Özden, profesyonel oyunculuğa Milli Türk Talebe Birliği'nde başlamış, ardından Direklerarası Kabare, Lale Oraloğlu Tiyatrosu ve Üç Maymun Kabare gibi önemli sahnelerde rol aldı.

9 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 10

1970'lerden itibaren sinema ve televizyonda da aktif olmuş, özellikle 1980'lerde Zeki Yurtbaşı ile oluşturduğu Uğurböcekleri ikilisiyle büyük başarı yakaladı, gazino, televizyon ve fuar sahnelerinde 20 yıla yakın süre popüler programlar yaptı.

10 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 11

Yıllar içinde kendi adına Yalçın Özden Tiyatrosu'nu kurdu, aile boyu oyunlar sahnelemeye devam ediyor. 26 yıldır her sezon yeni oyunlar üreterek Anadolu turneleri düzenliyor, hem güldüren hem düşündüren eserler sundu.

11 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 12

Sinema ve dizi kariyerinde Bizim Sokak, Türk Malı, Altın Kızlar, Oturak İmparatoru Recep gibi yapımlarda rol aldı, ancak en ikonik performansı Seksenler dizisindeki Muzaffer karakteridir (2013'ten itibaren).

12 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 13

Son dönemde sağlık sorunları gündeme geldi, beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu haberleri paylaşıldı.

13 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 14

Sevenleri tarafından büyük ilgi gören Özden, aktif tiyatro çalışmalarını sürdürmekte ve sosyal medyada da takip edilmektedir.

14 15
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı - Resim: 15
15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro