Ünlü isim Yalçın Özden’in beyin kanaması geçirdiği ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
Seksenler'in Muzaffer'i Yalçın Özden'den kötü haber: Yoğun bakıma kaldırıldı
TRT’nin sevilen dizisi Seksenler’de “Muzaffer” karakteriyle gönüllerde taht kuran komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden’den gelen son haber sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Beyin kanaması geçiren 78 yaşındaki usta sanatçı yoğun bakıma alındı.Derleyen: Taner Yener
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''DUALARINIZI ESİRGEMEYİN''
''Canımız Yalçın Özden beyin kanaması nedeniyle şu an hastanede yoğun bakımda. Dualarınızı esirgemeyin''
Haberi duyan binlerce takipçisi, Özden için geçmiş olsun mesajları yağdırarak desteklerini iletti.
YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?
Yalçın Özden, Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun emektar isimlerinden biri olan komedyen, oyuncu, şovmen, yazar ve yapımcıdır. Özellikle TRT'nin uzun soluklu dizisi Seksenler'deki Muzaffer karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.
4 Ağustos 1947 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde, bir öğretmen babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının memuriyeti nedeniyle çocukluğu Anadolu'nun çeşitli illerinde geçmiş, ilkokulun bir kısmını farklı şehirlerde okudu.
Ailesi İstanbul'a tayin olunca lise eğitimini Bakırköy Lisesi'nde tamamlamış ve burada tiyatroyla tanışmıştı.
Lise yıllarında liselerarası tiyatro yarışmasında birinci olan ekibin içinde yer almış, bu deneyim kariyerinin temelini attı.
Yüksek İşletmecilik Okulu mezunu olan Özden, profesyonel oyunculuğa Milli Türk Talebe Birliği'nde başlamış, ardından Direklerarası Kabare, Lale Oraloğlu Tiyatrosu ve Üç Maymun Kabare gibi önemli sahnelerde rol aldı.
1970'lerden itibaren sinema ve televizyonda da aktif olmuş, özellikle 1980'lerde Zeki Yurtbaşı ile oluşturduğu Uğurböcekleri ikilisiyle büyük başarı yakaladı, gazino, televizyon ve fuar sahnelerinde 20 yıla yakın süre popüler programlar yaptı.
Yıllar içinde kendi adına Yalçın Özden Tiyatrosu'nu kurdu, aile boyu oyunlar sahnelemeye devam ediyor. 26 yıldır her sezon yeni oyunlar üreterek Anadolu turneleri düzenliyor, hem güldüren hem düşündüren eserler sundu.
Sinema ve dizi kariyerinde Bizim Sokak, Türk Malı, Altın Kızlar, Oturak İmparatoru Recep gibi yapımlarda rol aldı, ancak en ikonik performansı Seksenler dizisindeki Muzaffer karakteridir (2013'ten itibaren).
Son dönemde sağlık sorunları gündeme geldi, beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu haberleri paylaşıldı.
Sevenleri tarafından büyük ilgi gören Özden, aktif tiyatro çalışmalarını sürdürmekte ve sosyal medyada da takip edilmektedir.