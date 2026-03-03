Seksenler dizisinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde anne-baba olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadı. Annelik heyecanını doyasıya yaşayan Begüm Öner, sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı.
Seksenler’den aşka, aşktan anneliğe: Begüm Öner’in bebek heyecanı
Ekranların sevilen oyuncuları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, ilk bebeklerini dünyaya getirdi. Doğum sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Begüm Öner’in içten sözleri herkesi duygulandırdı.
10 YIL ÖNCE EVLENDİLER
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve oyuncu eşi Ceyhun Fersoy, 2015’te birlikte rol aldıkları dizide filizlenen aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.
Mutlu ve uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, özel hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturuyordu.
BEBEK MÜJDESİ
Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile anne-baba olacaklarını müjdeleyen Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu güzel haberi duyurarak hayranlarını sevindirmişti.
Begüm Öner, ilk hamilelik pozunu “Sağlıkla inşallah” notuyla paylaşmıştı. Ünlü çift geçtiğimiz ay, sahilde pasta keserek bebeklerinin cinsiyetini açıkladıkları video ile kız bebek beklediklerini duyurmuştu.
Çiftin bebekleri bugün dünyaya geldi. Doğumun ardından sosyal medya hesaplarından mutluluğu paylaşan çift, taze anne Begüm Öner’in mesajında kızlarına “Kayra” adını verdikleri belirtildi.
“ŞİMDİ BÜTÜN DÜNYAMIZ SEN”
Öner, yaşadığı tarifsiz mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “Hayatımızın en güzel ‘merhabası’ Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen.”
Aylar önce İlker Ayrık’ın YouTube programına katılan çift, “Bana bir kız ismi söyleyin” sorusuna aynı anda “Kayra” diyerek yanıt vermişti.
“BURADA HAMİLE BİLE DEĞİLDİM”
O anları sosyal medyada paylaşan Begüm Öner şöyle yazdı: “Canım İlker Ayrık’ın ‘Gerçekler Acıdır’ programından bir alıntı... Burda daha hamile bile değilim. Cinsiyeti falanı bırakın bir çocuğumuz olur mu onu bile bilmiyoruz bu programda.”
“ŞİMDİ O HAYAL KARŞIMDA DURUYOR”
“Sadece kalbimizden geçenler var, hayallerimiz var... Şimdi o hayal karşımda duruyor. İnanılmaz bir duyguymuş. Evimiz bebek kokuyor. Allah’ım isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Karya kuşum.”