Ekranların sevilen oyuncu çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz aylarda kızları Kayra’yı kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın sevincini yaşamıştı.
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü
Ekranların sevilen oyuncu çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Bu taze mutluluğun üzerine Öner, sosyal medya üzerinden eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.Züleyha Öncü
Çiçeği burnunda anne Begüm Öner, sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.
İkilinin yıllar önce fenomen dizi Seksenler setinde başlayan arkadaşlıkları, kısa sürede büyük bir aşka dönüşmüştü.
2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift, sanat dünyasının örnek gösterilen beraberliklerinden birine imza attı.
Evliliklerinin 10. yılına girmeye hazırlanırken hayranlarına bebek müjdesi veren çift, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.
Geçtiğimiz aylarda bir sahilde pasta keserek bebeklerinin cinsiyetini öğrenen ikili, bir kızları olacağını duyurmuştu.
İsmi Aylar Öncesinden Hazırdı: Çift, İlker Ayrık’ın YouTube programında kız bebek ismi sorulduğunda aynı anda "Kayra" cevabını vererek isim konusundaki kararlılıklarını aylar öncesinden göstermişti.
Yaklaşık bir ay önce ilk bebeklerine kavuşan çift, bu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle kutlamıştı.
Anne olmanın heyecanını yaşayan Öner, son paylaşımında eşi Ceyhun Fersoy'un yeni yaşını kutladı.
Ona "güzel baba" diye hitap ederek bir paylaşım yaptı.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un tanışma hikayesi, tam anlamıyla bir "ilk görüşte aşk" senaryosu gibi. İşte ikilinin kendi anlatımlarıyla o anlar:
Begüm Öner, Seksenler dizisinin setine gittiği ilk gün Ceyhun Fersoy ile tanıştırılmış. İkili, el sıkıştıkları o ilk anda sanki gerçek bir elektrik çarpması hissettiklerini söylüyorlar.
Ceyhun Fersoy, Fersoy, aslında "ilk görüşte aşk" kavramına inanmayan biriymiş ancak Begüm Öner ile tanıştıktan sadece bir hafta sonra ona duygularını açmış.
Dizide partner olan ikilinin bu güçlü çekimi, kısa sürede arkadaşlıktan aşka evrilmiş. 2012 yılında başlayan bu set arkadaşlığı, 2015 yılında nikah masasında sonlanmış.