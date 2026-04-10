Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un tanışma hikayesi, tam anlamıyla bir "ilk görüşte aşk" senaryosu gibi. İşte ikilinin kendi anlatımlarıyla o anlar:

Begüm Öner, Seksenler dizisinin setine gittiği ilk gün Ceyhun Fersoy ile tanıştırılmış. İkili, el sıkıştıkları o ilk anda sanki gerçek bir elektrik çarpması hissettiklerini söylüyorlar.

Ceyhun Fersoy, Fersoy, aslında "ilk görüşte aşk" kavramına inanmayan biriymiş ancak Begüm Öner ile tanıştıktan sadece bir hafta sonra ona duygularını açmış.

Dizide partner olan ikilinin bu güçlü çekimi, kısa sürede arkadaşlıktan aşka evrilmiş. 2012 yılında başlayan bu set arkadaşlığı, 2015 yılında nikah masasında sonlanmış.