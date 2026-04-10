Yeniçağ Gazetesi
10 Nisan 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü

Ekranların sevilen oyuncu çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Bu taze mutluluğun üzerine Öner, sosyal medya üzerinden eşinin doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 1

Ekranların sevilen oyuncu çifti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz aylarda kızları Kayra’yı kucaklarına alarak ilk kez ebeveyn olmanın sevincini yaşamıştı.

1 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 2

Çiçeği burnunda anne Begüm Öner, sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı.

2 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 3

İkilinin yıllar önce fenomen dizi Seksenler setinde başlayan arkadaşlıkları, kısa sürede büyük bir aşka dönüşmüştü.

3 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 4

2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift, sanat dünyasının örnek gösterilen beraberliklerinden birine imza attı.

4 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 5

Evliliklerinin 10. yılına girmeye hazırlanırken hayranlarına bebek müjdesi veren çift, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmıştı.

5 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 6

Geçtiğimiz aylarda bir sahilde pasta keserek bebeklerinin cinsiyetini öğrenen ikili, bir kızları olacağını duyurmuştu.

6 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 7

İsmi Aylar Öncesinden Hazırdı: Çift, İlker Ayrık’ın YouTube programında kız bebek ismi sorulduğunda aynı anda "Kayra" cevabını vererek isim konusundaki kararlılıklarını aylar öncesinden göstermişti.

7 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 8

Yaklaşık bir ay önce ilk bebeklerine kavuşan çift, bu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle kutlamıştı.

8 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 9

Anne olmanın heyecanını yaşayan Öner, son paylaşımında eşi Ceyhun Fersoy'un yeni yaşını kutladı.

9 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 10

Ona "güzel baba" diye hitap ederek bir paylaşım yaptı.

10 11
Seksenler setinden ebeveynliğe: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un mutlu günü - Resim: 11

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un tanışma hikayesi, tam anlamıyla bir "ilk görüşte aşk" senaryosu gibi. İşte ikilinin kendi anlatımlarıyla o anlar:

Begüm Öner, Seksenler dizisinin setine gittiği ilk gün Ceyhun Fersoy ile tanıştırılmış. İkili, el sıkıştıkları o ilk anda sanki gerçek bir elektrik çarpması hissettiklerini söylüyorlar.
Ceyhun Fersoy, Fersoy, aslında "ilk görüşte aşk" kavramına inanmayan biriymiş ancak Begüm Öner ile tanıştıktan sadece bir hafta sonra ona duygularını açmış.
Dizide partner olan ikilinin bu güçlü çekimi, kısa sürede arkadaşlıktan aşka evrilmiş. 2012 yılında başlayan bu set arkadaşlığı, 2015 yılında nikah masasında sonlanmış.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro