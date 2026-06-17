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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, yeni sezon çekimlerinin kısa süre önce başlaması planlanıyordu. Ancak yapımın ikinci sezonu, bütçe kaynaklı sorunlar nedeniyle rafa kaldırıldı.

Haberde, yükselen prodüksiyon giderleri ve oyuncu ücretlerinin projenin maliyetini önemli ölçüde artırdığı, bu nedenle Disney Plus'ın global yönetiminin yeni sezon için onay vermediği belirtildi. Böylece dizinin şimdilik tek sezonla sınırlı kalacağı ifade edildi.

Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu yapımın senaryosu Ali Atay ve Cihan Talay imzası taşıyor. Dizi, tekstil sektöründe küçük adımlarla yükselen Basmacıgil Ailesi'nin para, güç, tutku ve aile ilişkileri etrafında gelişen hikayesini ekranlara taşıyor.

Öte yandan yeni sezonda kadroya dahil olan Şükran Ovalı'nın, "Ceylan" karakteriyle izleyici karşısına çıkması planlanıyordu.